Мільйонні борги та покинуті працівники: що відбувається в київському Ескулаб Центрі

Понад 60 працівників київської філії лабораторної мережі «Ескулаб» залишилися без зарплати та без пояснень — директор підприємства Сергій Дядюшко зник з горизонту, залишивши по собі борги та юридичні проблеми. За словами працівників, компанія заборгувала понад 40 мільйонів гривень як перед колективом, так і перед партнерами.
У ситуацію втрутилися співзасновники підприємства — Станіслав Луговський і Денис Мельник, які публічно заявили про готовність взяти на себе відповідальність за подальшу долю компанії та людей, що опинилися в скрутному становищі.
«Це – людська відповідальність перед тими, кого залишили наодинці з боргами, зневагою і порушеними правами», – заявив Станіслав Луговський.
За його словами, вже проведено низку зустрічей із постраждалими, надано першу юридичну допомогу, а також розпочато документування протиправних дій з боку колишнього керівника. Визначено первинні кроки для відновлення виплат та забезпечення прав працівників.
Нагадаємо, проти Сергія Дядюшка порушено дві кримінальні справи: за ст. 191 ККУ — розтрата та розкрадання майна та за ст. 175 ККУ — невиплата заробітної плати.
Луговський та Мельник наголошують, що компанія не зникне з ринку, але потребує «перезапуску з нуля» — зі зміненою структурою управління та фінансовою прозорістю. Наразі всі постраждалі можуть звернутися на гарячу лінію для фіксації своїх звернень: 0800 503 680.
Редакція слідкує за розвитком подій та закликає представників усіх сторін до коментарів.
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