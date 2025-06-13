Більше не «вулканолог»: Максим Кріппа очолив Федерацію кіберспорту України

12 червня Федерація кіберспорту України (UESF) оголосила про зміну керівництва. Новим президентом став підприємець Максим Кріппа, бенефеціар команди NAVI.

Разом із Кріппою до складу керівних органів увійшли: Андрій Грищенко (виконавчий директор) — керівник фан-клубу NAVI; Євген Золотарьов — CEO NAVI; Олексій Кучеров — операційний директор NAVI; Андрій Городенський — головний тренер NAVI з CS2; Віталій Волочай та Михайло Звєрєв — коментатори й співзасновники студії Maincast.

Таким чином, керівна вертикаль UESF фактично сформована з менеджерів, напряму пов’язаних із командами та бізнес-структурами Кріппи. За формою — кадрове оновлення Федерації кіберспорту. За суттю — корпоративне злиття.

Хто такий Максим Кріппа?

Максим Кріппа — український підприємець, який останнім часом активно переписує свою публічну біографію. У ЗМІ його позиціонують як «інвестора», однак його реальне минуле пов’язане з онлайн-гемблінгом: брендом «Вулкан», SEO-кампаніями з фейковою інформацією та зв’язками з проросійськими структурами.

З початку повномасштабного вторгнення Кріппа почав активно скуповувати елітну нерухомість і медіа. Серед активів — бізнес-центр «Парус», готель «Україна», Міжнародний виставковий центр (МВЦ), а також, за даними журналістів, готель «Дніпро», який Фонд держмайна продав у 2020 році структурам, пов’язаним із російським олігархом Олегом Бойком.

Усі великі угоди під час війни здійснювались через офшорні компанії. Попередня бізнес-історія Кріппи не містить жодних ознак того, що він мав ресурси на подібні придбання. Спостерігачі наголошують: держава демонструє незвичну лояльність до всіх його ініціатив.

Сьогодні Кріппа володіє також букмекерським брендом GGBet, студією Maincast та розробником ігор GSC Game World (серія S.T.A.L.K.E.R.).

На старт! Увага! Кріппа!

Це означає безпрецедентний вплив однієї особи на всю сферу: від акредитації команд і трансляцій — до представництва на міжнародних турнірах і розподілу бюджетної підтримки.

Фактично це означає замикання всієї екосистеми на одному бенефіціарі:

команди (NAVI), трансляції (Maincast), ставки (GGBet), федерація (UESF) і — потенційно — державне фінансування.

Кіберспорт — магніт для «тіньового» капіталу

Кіберспорт в Україні — молода та ще не до кінця врегульована галузь. Вона поєднує молодіжну аудиторію, легальні фінансові потоки через спонсорські угоди, а також — що важливо — створює публічну платформу для побудови респектабельного іміджу.

Інвестиції у кіберспорт дають можливість легітимізувати непрозорі капітали, сформувати позитивне медійне середовище і здобути доступ до державних програм підтримки молоді.

Крім Кріппи, у цей сектор заходять й інші суперечливі фігури, зокрема Олена Дегрік-Шевцова — представниця компанії Leo Team, пов’язаної з платіжною системою LEOGaming. Для таких осіб кіберспорт — це інструмент побудови мікрополітичного впливу без необхідності звітувати суспільству.

Федерація імені Кріппи?

Після цього призначення можна фактично стверджувати: Федерація кіберспорту України перетворилася на структуру, повністю підконтрольну одному бенефіціару. Усі ключові посади в керівництві посіли менеджери та партнери Кріппи.

Це створює прямий конфлікт інтересів: орган, що має представляти всю кіберспортивну спільноту країни, перетворюється на інструмент просування інтересів однієї бізнес-групи.

Постає цілком логічне запитання: чи не стане UESF приватною платформою для лобіювання комерційних інтересів Кріппи — через турніри, трансляції, гранти, державне фінансування та легітимізацію його впливу в молодіжній політиці?

Час покаже. Але тенденція — тривожна.