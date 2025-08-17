Інвестфонд Максима Кріппи під слідством: він став фігурантом у справі про відмивання понад 860 млн грн

Публічне акціонерне товариство «Дельта Інвест Проект» (код ЄДРПОУ 38347339) стало одним із фігурантів масштабного кримінального провадження щодо легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Згідно з реєстром юридичних осіб, бенефіціаром компанії є бізнесмен Максим Кріппа.

Провадження № 12015100060000632 розслідує Національна поліція України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. Справу кваліфіковано за низкою статей Кримінального кодексу, зокрема за ст. 255 (створення злочинної організації), ст. 212 (ухилення від сплати податків) та ст. 209 (легалізація майна, отриманого злочинним шляхом).

Слідчі встановили, що впродовж 2014–2021 років учасники стійкої злочинної організації проводили фіктивні фінансові операції, оформлені як інвестиційна діяльність. У цій схемі, зокрема, використовувалась компанія «Дельта Інвест Проект» — вона виконувала функцію прокладки для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. За оцінками правоохоронців, через підконтрольні структури було відмито понад 860 мільйонів гривень.

У матеріалах слідства також ідеться про наявність ієрархічної структури з техніками конспірації, поділом ролей і використанням псевдопідприємств, які обслуговували безтоварні угоди. Частина коштів обготівковувалась через банківські рахунки — зокрема, в ПриватБанку, ТАСКОМБАНКу та банку «Юнісон».

Використання інвестиційного фонду як каналу для відмивання коштів — відносно рідкісне явище. На відміну від класичних конвертаційних центрів, ця форма має ознаки легального бізнесу, що ускладнює виявлення фінансових махінацій.

Довідка: хто такий Максим Кріппа

Максим Кріппа — український бізнесмен, фігурант низки публічних скандалів, пов’язаних з діяльністю у сферах гемблінгу, дейтингу та цифрового маркетингу. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Кріппа здійснив кілька резонансних придбань у столиці. Серед них — готелі «Україна» та «Дніпро», Міжнародний виставковий центр (МВЦ) на Лівому березі Києва, а також бізнес-центр «Парус». Джерела неодноразово публічно пов’язували його з тіньовими процесами легалізації капіталу в Україні, однак сам Кріппа уникає публічності й відкрито не коментує свою діяльність.