Український прокат авто підкорює Європу

Ще донедавна українські сервіси сприймали себе насамперед у межах локального ринку. Але реальність змінюється. Після років роботи в Україні, де було випробувано різні моделі мобільності — від каршерингу до довгострокового прокату, компанія Getmancar вийшла на зовсім новий рівень. І тепер український бренд уже працює в Німеччині та Румунії, а на 2025 рік анонсує запуск у столиці Катару — Досі. І мова вже не про експеримент, а про повноцінну присутність на європейському та міжнародному ринку.

Це не просто історія про автопарк за кордоном. Це — про те, як український досвід, цифрові рішення і культура обслуговування виходять за межі країни і стають конкурентними на глобальному рівні.

Прокат авто від Getmancar: чітка ставка на простоту і зручність

Модель, з якою Getmancar заходить у нові країни, — це посутовий і довгостроковий прокат автомобілів. Не каршеринг із поминутною оплатою, як в Україні, а формат, що більше підходить до ритму життя європейських користувачів. Тут люди беруть авто на день, на тиждень або навіть на місяць — для подорожей, роботи або просто комфортного життя без необхідності володіти машиною.

Сервіс не потребує походів в офіс чи заповнення паперових договорів. Весь процес — від бронювання до завершення прокату — відбувається в мобільному додатку. Усе прозоро: тарифи, умови, страховка, додаткові опції. Такий підхід уже встиг зарекомендувати себе на ринку, де користувачі звикли до бюрократії і непередбачуваних платежів.

Німеччина: Берлін, Франкфурт, Мюнхен — українські авто на німецьких дорогах

Вихід на німецький ринок став логічним кроком. Тут щороку мільйони людей орендують автомобілі для бізнесу, подорожей або заміни власного авто. Але більшість сервісів досі працює за старою моделлю — із заставами, довгими перевірками, чергами в аеропортах.

Getmancar вирішив змінити правила гри. У Берліні, Франкфурті та Мюнхені сервіс запустив цифровий прокат авто — без стійок видачі, з онлайн-процесом реєстрації, підтримкою кількома мовами і розумною ціною. В автопарку — популярні моделі для міста і подорожей: економічні седани, універсали, кросовери.

Німецькі користувачі відзначають головне — швидкість і простоту. У країні, де все працює за чіткими регламентами, саме така легкість стає перевагою. І коли машина з українським бекендом стоїть поруч з європейськими гігантами, вона виглядає зовсім не чужою. Навпаки — сучасною і доречною.

Румунія: ринок, де прокат авто тільки набирає обертів

У Румунії Getmancar почав працювати у Бухаресті, Кронстанці, Брашові, Сибіу та Бакеу, і цей напрямок виявився не менш перспективним. Хоча ринок прокату тут ще не настільки насичений, як у Західній Європі, попит на автомобілі зростає. Багато жителів великих міст не мають власного авто, але хочуть бути мобільними — особливо для поїздок на море, в гори, або для відряджень.

Сервіс отримав позитивний відгук завдяки своїй простоті, відсутності прихованих платежів і підтримці румунською мовою. Для місцевих мешканців це не лише зручно, а й приємно — відчувати, що з тобою говорять не тільки мовою країни, а й мовою довіри.

2025: нова сторінка — запуск у Досі

Після Європи на горизонті — Катар, зокрема Доха. У 2025 році Getmancar планує запустити там сервіс посутового прокату авто, адаптований під місцевий ринок. Це новий виклик, адже культура автомобілів у Перській затоці — зовсім інша. Але саме тут цифрові рішення мають великий шанс на успіх: високий рівень мобільного проникнення, відкритість до технологій і запит на комфорт.

Прокат авто в Досі — це не просто мобільність, а частина стилю життя. Люди хочуть мати можливість орендувати сучасне авто для поїздки на вихідні, ділової зустрічі або родинного відпочинку. І український сервіс із чіткою логікою, гнучкими умовами й зручним застосунком має всі шанси стати частиною цього ринку.

Український досвід, який працює за межами України

Підкорення нових ринків — це не про розширення на карті, а про експертизу. Getmancar доводить, що український підхід до сервісу може бути конкурентним навіть у найбільш вимогливих країнах. Компанія вивчає місцеві особливості, адаптує продукти, слухає користувачів — і саме це стає її перевагою.

Сьогодні українці по-новому дивляться на себе у світі. І коли наш бренд стає частиною транспортної системи Європи чи Близького Сходу — це не просто бізнес. Це доказ того, що українські технології, сервіс і підприємницьке мислення здатні будувати нові правила гри. Без зайвих слів. Просто — авто, яке чекає на тебе там, де ти є.