Український прокат авто підкорює Європу

Ще донедавна українські сервіси сприймали себе насамперед у межах локального ринку. Але реальність змінюється. Після років роботи в Україні, де було випробувано різні моделі мобільності — від каршерингу до довгострокового прокату, компанія Getmancar вийшла на зовсім новий рівень. І тепер український бренд уже працює в Німеччині та Румунії, а на 2025 рік анонсує запуск у столиці Катару — Досі. І мова вже не про експеримент, а про повноцінну присутність на європейському та міжнародному ринку.
Це не просто історія про автопарк за кордоном. Це — про те, як український досвід, цифрові рішення і культура обслуговування виходять за межі країни і стають конкурентними на глобальному рівні.
Модель, з якою Getmancar заходить у нові країни, — це посутовий і довгостроковий прокат автомобілів. Не каршеринг із поминутною оплатою, як в Україні, а формат, що більше підходить до ритму життя європейських користувачів. Тут люди беруть авто на день, на тиждень або навіть на місяць — для подорожей, роботи або просто комфортного життя без необхідності володіти машиною.
Сервіс не потребує походів в офіс чи заповнення паперових договорів. Весь процес — від бронювання до завершення прокату — відбувається в мобільному додатку. Усе прозоро: тарифи, умови, страховка, додаткові опції. Такий підхід уже встиг зарекомендувати себе на ринку, де користувачі звикли до бюрократії і непередбачуваних платежів.
Вихід на німецький ринок став логічним кроком. Тут щороку мільйони людей орендують автомобілі для бізнесу, подорожей або заміни власного авто. Але більшість сервісів досі працює за старою моделлю — із заставами, довгими перевірками, чергами в аеропортах.
Getmancar вирішив змінити правила гри. У Берліні, Франкфурті та Мюнхені сервіс запустив цифровий прокат авто — без стійок видачі, з онлайн-процесом реєстрації, підтримкою кількома мовами і розумною ціною. В автопарку — популярні моделі для міста і подорожей: економічні седани, універсали, кросовери.
Німецькі користувачі відзначають головне — швидкість і простоту. У країні, де все працює за чіткими регламентами, саме така легкість стає перевагою. І коли машина з українським бекендом стоїть поруч з європейськими гігантами, вона виглядає зовсім не чужою. Навпаки — сучасною і доречною.
У Румунії Getmancar почав працювати у Бухаресті, Кронстанці, Брашові, Сибіу та Бакеу, і цей напрямок виявився не менш перспективним. Хоча ринок прокату тут ще не настільки насичений, як у Західній Європі, попит на автомобілі зростає. Багато жителів великих міст не мають власного авто, але хочуть бути мобільними — особливо для поїздок на море, в гори, або для відряджень.
Сервіс отримав позитивний відгук завдяки своїй простоті, відсутності прихованих платежів і підтримці румунською мовою. Для місцевих мешканців це не лише зручно, а й приємно — відчувати, що з тобою говорять не тільки мовою країни, а й мовою довіри.
Після Європи на горизонті — Катар, зокрема Доха. У 2025 році Getmancar планує запустити там сервіс посутового прокату авто, адаптований під місцевий ринок. Це новий виклик, адже культура автомобілів у Перській затоці — зовсім інша. Але саме тут цифрові рішення мають великий шанс на успіх: високий рівень мобільного проникнення, відкритість до технологій і запит на комфорт.
Прокат авто в Досі — це не просто мобільність, а частина стилю життя. Люди хочуть мати можливість орендувати сучасне авто для поїздки на вихідні, ділової зустрічі або родинного відпочинку. І український сервіс із чіткою логікою, гнучкими умовами й зручним застосунком має всі шанси стати частиною цього ринку.
Підкорення нових ринків — це не про розширення на карті, а про експертизу. Getmancar доводить, що український підхід до сервісу може бути конкурентним навіть у найбільш вимогливих країнах. Компанія вивчає місцеві особливості, адаптує продукти, слухає користувачів — і саме це стає її перевагою.
Сьогодні українці по-новому дивляться на себе у світі. І коли наш бренд стає частиною транспортної системи Європи чи Близького Сходу — це не просто бізнес. Це доказ того, що українські технології, сервіс і підприємницьке мислення здатні будувати нові правила гри. Без зайвих слів. Просто — авто, яке чекає на тебе там, де ти є.