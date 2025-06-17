Avesterra Group інвестувала 60 мільйонів євро у новий завод на Волині — Дмитро Добкін

Компанія Avesterra Group, що належить бізнесмену Дмитру Добкіну, відкрила новий м’ясопереробний завод на Волині. Обсяг інвестицій у проєкт становить близько 60 мільйонів євро.
Загальна площа нового підприємства — майже 30 тисяч квадратних метрів. За словами Добкіна, виробництво відповідає найвищим європейським стандартам і є одним з найбільших у країні за потужностями — переробка до 13 500 бройлерів на годину. Серед об’єктів — 50 технологічних та допоміжних споруд, а також сучасні очисні споруди потужністю 3 500 м³/добу.
Фінансування будівництва здійснено виключно з прибутку групи. За словами засновника, Avesterra планує вийти на ринки ЄС із сертифікованою продукцією, яка вже виробляється під брендами «Епікур», «Чебатурочка» та Delika.
«Ми готові збільшити виробництво у два рази», — заявив Дмитро Добкін в інтерв’ю Економічній правді. За масштабами, наголосив він, подібне підприємство в Україні має лише агрохолдинг МХП.
Очікується, що завод створить понад 500 робочих місць, а в перспективі — до 900 при повному завантаженні потужностей.
Джерело: Економічна правда
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