Експерт: Сьогодні прайс-кепи на ринку електроенергії потрібні і абсолютно правильно, що їх розширюють

Зміна прайс-кепів на ринку електроенергії наразі була необхідним кроком, розширення їхніх діапазонів є правильним рішенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Всеукраїнської енергетичної асамблеї Івана Плачкова.

"Сьогодні прайс-кепи потрібні і абсолютно правильно, що їх розширюють", - підкреслив він.

За словами експерта, перегляд граничних цін дозволяє відстежувати поведінку ринку та поступово готуватися до їхнього скасування.

"То ми розширюємо ці діапазони і якби вивчаємо ситуацію, вивчаємо можливість якби відмовитися від них. Якщо ми розширюємо прайс-кепи нижньою границею і верхню, а ціни коливаються і вони не досягають от цих кордонів, то як це через якийсь період ми можемо їх скасувати і абсолютно спокійно працювати", - пояснив Плачков.

За його словами, перегляд прайс-кепів розглядається не як постійне обмеження, а як інструмент контролю за ринком. Якщо ціни залишатимуться стабільними навіть у ширших межах, система зможе перейти до повноцінної роботи без жодних регуляторних бар’єрів.