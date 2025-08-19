Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Експерт: Сьогодні прайс-кепи на ринку електроенергії потрібні і абсолютно правильно, що їх розширюють

187

Зміна прайс-кепів на ринку електроенергії наразі була необхідним кроком, розширення їхніх діапазонів є правильним рішенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Всеукраїнської енергетичної асамблеї Івана Плачкова.

"Сьогодні прайс-кепи потрібні і абсолютно правильно, що їх розширюють", - підкреслив він.

За словами експерта, перегляд граничних цін дозволяє відстежувати поведінку ринку та поступово готуватися до їхнього скасування.

"То ми розширюємо ці діапазони і якби вивчаємо ситуацію, вивчаємо можливість якби відмовитися від них. Якщо ми розширюємо прайс-кепи нижньою границею і верхню, а ціни коливаються і вони не досягають от цих кордонів, то як це через якийсь період ми можемо їх скасувати і абсолютно спокійно працювати", - пояснив Плачков.

За його словами, перегляд прайс-кепів розглядається не як постійне обмеження, а як інструмент контролю за ринком. Якщо ціни залишатимуться стабільними навіть у ширших межах, система зможе перейти до повноцінної роботи без жодних регуляторних бар’єрів.

Плачков, прайс-кепи
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 19 августа 2025
Понедельник, 18 августа 2025
Воскресенье, 17 августа 2025
Суббота, 16 августа 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023