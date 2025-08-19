Експерт: Сьогодні прайс-кепи на ринку електроенергії потрібні і абсолютно правильно, що їх розширюють

Зміна прайс-кепів на ринку електроенергії наразі була необхідним кроком, розширення їхніх діапазонів є правильним рішенням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Всеукраїнської енергетичної асамблеї Івана Плачкова.
"Сьогодні прайс-кепи потрібні і абсолютно правильно, що їх розширюють", - підкреслив він.
За словами експерта, перегляд граничних цін дозволяє відстежувати поведінку ринку та поступово готуватися до їхнього скасування.
"То ми розширюємо ці діапазони і якби вивчаємо ситуацію, вивчаємо можливість якби відмовитися від них. Якщо ми розширюємо прайс-кепи нижньою границею і верхню, а ціни коливаються і вони не досягають от цих кордонів, то як це через якийсь період ми можемо їх скасувати і абсолютно спокійно працювати", - пояснив Плачков.
За його словами, перегляд прайс-кепів розглядається не як постійне обмеження, а як інструмент контролю за ринком. Якщо ціни залишатимуться стабільними навіть у ширших межах, система зможе перейти до повноцінної роботи без жодних регуляторних бар’єрів.
