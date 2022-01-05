Регистрация компании на Мальте позволяет получить доступ к прочным экономическим связям, в первую очередь, со странами ЕС, а также со странами за пределами Евросоюза. Мальтийское правительство разработало различные программы и схемы, предусматривающие льготы для иностранных инвесторов из различных отраслей. Некоторые из этих стимулов относятся к простоте регистрации мальтийской компании.

Регистрация бизнеса на Мальте: преимущества

Стратегическое географическое положение, подходящее для выхода на рынки Европы и Северной Африки.

Стабильная экономическая среда, высоко оцененная за ее растущую силу в сфере финансовых услуг.

Сильная правовая система, соответствующая нормам ЕС.

Конкурентоспособная налоговая система.

Выгодная сеть договоров об избежании двойного налогообложения с более чем 70 странами мира.

В целом Мальта имеет динамичную и сильную экономику, и долгое время считалась воротами для инвестиций в Европу и из нее. Страна подходит для ведения международного бизнеса и является полноправным членом Европейского Союза.

Процедура регистрации компании

Чтобы открыть компанию на Мальте, необходимо

Заполнить онлайн-заявку.

Подать на рассмотрение Регулятору 3 названия компании.

Зарегистрировать юр. адрес на Мальте.

Заполнить необходимые документы комплексной проверки директоров и акционеров.

Подготовить Меморандум и Устав компании.

Открыть банковский счет, куда будет внесен мин. первоначальный капитал.

Зарегистрироваться в Налоговом управлении.

Подать запрос на получение лицензии и прочих разрешений (при необходимости).

Типы компаний на Мальте

Нормативно-правовая база Мальты предусматривает различные типы юридических лиц, включая частные компании с ограниченной ответственностью, акционерные общества, партнерства en commandite (товарищество с ограниченной ответственностью) или en nom collectif (полное товарищество), Societas Europaea (европейскую компанию).

Регистрация ООО (как государственных, так и частных) относительно быстрый процесс. Обычно регистрация компании завершается выдачей Регистратором Свидетельства о регистрации в течение 7 дней с момента подачи всей необходимой документации. Частная компания с ограниченной ответственностью – самый популярный вид бизнеса для частных и коммерческих предприятий на Мальте.

Чтобы зарегистрировать LLC на Мальте, потребуется минимальный уставной капитал в размере 1200 евро, но необходимо оплатить при подписании Меморандума об ассоциации компании только 20%. Оплату можно произвести в любой валюте. Каждая частная компания с ограниченной ответственностью должна иметь как минимум одного (1) директора и одного (1) акционера, который может быть физическим или юридическим лицом. Также в компании должен быть секретарь.

Публичная компания обычно используется крупными предприятиями. Для этого типа компании требуется как минимум 2 директора и 1 акционер + минимальный уставный капитал в размере около 47 000 евро. Не менее 25% выпущенного акционерного капитала должны быть оплачены при подписании Меморандума об ассоциации. В компании должен быть секретарь.

Если вас интересует регистрация юридического лица в этой стране, обратите внимание, что директор может быть как физическим, так и юридическим лицом, но секретарь компании должен быть физическим лицом, если компания не зарегистрирована и не имеет лицензии на Мальте. Лица, занимающие должности директора или секретаря, могут не быть гражданами ЕС и иметь место жительства за пределами Мальты. У каждой компании должен быть зарегистрированный офис на Мальте.

Регистрация партнерской компании (генерального и ограниченного партнерства) в основном предназначена для малого и среднего бизнеса. Такие ОПФ не требуют минимального уставного капитала. Оба мальтийских товарищества имеют отдельную правосубъектность, отличную от правосубъектности их партнеров. В первом случае (General Partnership) партнеры несут солидарную ответственность и вместе управляют компанией. Во втором случае (Limited Partnership) есть генеральный партнер, ответственность которого неограничена и он управляет компанией, и ограниченные парнеры.

Иностранные компании могут открыть филиал на Мальте или выйти на местный рынок посредством регистрации дочерней компании. Хотя мальтийский филиал не считается юридическим лицом, он все же должен быть зарегистрирован в Регистраторе компаний. Не существует требований к мин. уставному капиталу для открытия филиала.

Пакет документов для регистрации фирмы на Мальте

Заверенные копии паспортов директоров/акционеров.

Счет за комуслуги с указанием адреса проживания директоров/акционеров (старше 3 мес.).

Справка из банка, где указано, что лицо, получившее ее, обладает хорошей репутацией.

Профессиональная справка (например, рекомендательное письмо).

Налогообложение компаний с ограниченной ответственностью на Мальте

Компании, зарегистрированные на Мальте, облагаются стандартной налоговой ставкой в размере 35% от их мирового дохода. При распределении налогооблагаемой прибыли мальтийской компанией своему акционеру (-ам) последний может иметь право потребовать частичное возмещение налога, снижая эффективную ставку налога до уровня от 0% до 6,25%. Доступная сумма возмещения зависит от характера дохода, полученного мальтийской компанией.

Товары и услуги облагаются НДС в размере 18%. Но для некоторых товаров/услуг действуют пониженные ставки 7 %, 5%, 0%. Зарегистрированные на Мальте компании обязаны вести надлежащий бухгалтерский учет и проводить аудит своей финансовой отчетности в конце каждого финансового года. Финансовая отчетность должна включать отчет директоров, аудиторский отчет, баланс, отчет о прибылях и убытках.

Заключение

Мальтийская компания являет собой юридическое лицо, с которым можно осуществлять трансграничную торговлю и инвестиции. Чтобы подробнее узнать о том, как зарегистрировать компанию на Мальте, свяжитесь со специалистами нашей компании напрямую, контакты вы найдете на сайте.