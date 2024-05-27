Устраиваем пивную вечеринку дома

Пивные вечеринки — отличный способ недорого отметить какой-либо праздник или просто весело провести время с друзьями. Сегодня они стали трендом, который дает возможность избавиться от необходимости устраивать пышные, требующие больших затрат застолья в честь привычного торжества. Такие вечеринки можно проводить в пабах, однако в общественных местах нужно придерживаться определенных правил. Поэтому полностью расслабиться не удается. Более раскованной получится вечеринка в домашних условиях, где обстановка располагает к полному релаксу. Как организовать такую вечеринку?

Какие напитки купить

Чтобы все гости оказались довольны, целесообразно подготовить разные сорта пива. Возможно, среди участников вечеринки окажутся гурманы, предпочитающие изысканные пенные напитки. Тогда для истинных ценителей нужно будет заказать крафтовое пиво в Киеве. Оно относится к разряду эксклюзивных и может удовлетворить самые высокие потребности. Пиво лучше покупать в стеклянных бутылках и ставить в холодильник. Тогда напиток не будет нагреваться, а гости смогут самостоятельно наливать себе тот сорт, который больше нравится.

Особенности приглашения гостей и проведения вечера

Пивное пати — не мероприятие, на которое людей приглашают из вежливости или по необходимости. На вечеринке должны присутствовать друзья или знакомые, которые любят пенный напиток. Если в компании окажется человек, который равнодушен к нему, придется позаботиться о более крепком алкоголе. А это противоречит тематике вечеринки. Если же такого человека нельзя не пригласить, можно угостить его вкусными коктейлями с пивом. Главное — правильно подобрать компоненты. Не стоит придумывать для вечеринки какой-то особый сценарий с костюмами или дресс-кодом. Атмосфера на ней должна быть максимально непринужденной. Пусть люди приходят в удобной одежде и ведут себя свободно — веселятся, беседуют, слушают музыку, танцуют.

Какие закуски подойдут для вечеринки

На пивные пати нежелательно накрывать стол так, как это делается на других торжествах. Долго сидеть за ним вряд ли кому-то захочется. Лучше расставить закуски на журнальном столике и установить его в углу. Пусть гости подходят и берут то, что нравится, как и в случае с пивом. К пиву можно подавать морепродукты, бутерброды с сыром, колбасой, приготовить салаты, сделать нарезку. Подойдут соленые орешки и чипсы, которые можно заказать в маркете Маудау с доставкой в любой город Украины. Если запланирована длительная вечеринка, придется позаботиться о горячих блюдах. Отличный вариант — тушеная картошка с мясом, запеченный свиной окорок, птица в духовке. Главное, чтобы закуски не были слишком кислыми, а также банальными. Таранью и раками уже никого не удивишь. Лучше придумать что-то оригинальное.