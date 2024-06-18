Як автоматично отримати онлайн кредит?

У житті кожного можуть виникнути ситуації, коли терміново потрібні гроші на незаплановані витрати. Це може бути поломка побутової техніки, непередбачувані медичні витрати, необхідність придбати подарунки або оплатити відпустку. У таких випадках важливо знайти потрібну суму швидко, що робить банківські кредити не найкращим варіантом через довгий процес ухвалення рішення та суворі вимоги до позичальників.

Для отримання банківського кредиту необхідно мати офіційну роботу, високий рівень доходу та бездоганну кредитну історію. Такі умови підходять далеко не всім. Альтернативою є автоматичний кредит, який можна оформити онлайн без зайвих паперових тяганин і тривалих очікувань. Для тих, хто цінує доступність і швидкість, мікрофінансова організація LehkoCredit пропонує зручний і швидкий спосіб отримати кредит.

Кому доступні мікрокредити з автоматичним схваленням?

Будь-яка повнолітня особа може отримати кредит у Lehko Credit, незалежно від зайнятості чи фінансового стану. Головне - відповідати певним вимогам:

Вік від 18 до 70 років.

Наявність документів, що засвідчують особу (паспорт та ІПН).

Кредитна або дебетова картка, видана українським банком на ім'я позичальника. Для верифікації картки на ній мають бути кошти.

Наявність мобільного телефону та Інтернету.

Кредит буде схвалено, якщо заявник правильно заповнив анкету, не припустився помилок та вказав актуальну інформацію. LehkoCredit надає кредити працюючим людям, тимчасово безробітним, домогосподаркам, мамам у декреті, пенсіонерам, студентам, підприємцям та фрилансерам. Кредитна історія перевіряється, але не є визначальною. МФО часто надає можливість покращити кредитну історію, тому навіть з простроченими кредитами у банках можна отримати позику в LehkoCredit.

Як оформити онлайн кредит?

Процедура подання заявки на кредит проста та зрозуміла. Дотримуйтесь наступних кроків:

Відвідайте сайт LehkoCredit. Введіть назву кредитного сервісу в пошуковий рядок браузера. Виберіть необхідну суму кредиту. Оцініть свої можливості щодо своєчасного повернення коштів. Доступний розмір кредиту: від 1000 до 10000 гривень на термін до 15 днів. Використайте кредитний калькулятор на сайті, щоб обчислити загальну суму до повернення з урахуванням процентної ставки. Зареєструйтесь на сайті. Заповніть заявку у особистому кабінеті. Введіть персональні та контактні дані, інформацію про документи та доходи. Надішліть заявку. Після її схвалення підпишіть кредитний договір. Вкажіть реквізити банківської картки. Гроші будуть перераховані на картку відразу після оформлення заявки.

Переваги онлайн-кредитів

Онлайн-кредити мають низку переваг, що робить їх привабливими для позичальників:

Швидкість і зручність . Процедура оформлення займає мінімум часу.

. Процедура оформлення займає мінімум часу. Доступність . Не потрібні довідки про доходи та інші документи.

. Не потрібні довідки про доходи та інші документи. Лояльні вимоги . Навіть особи з поганою кредитною історією мають шанс отримати кредит.

. Навіть особи з поганою кредитною історією мають шанс отримати кредит. Комфорт. Все можна зробити онлайн, без необхідності відвідувати офіс.

Lehko Credit пропонує простий, швидкий і надійний спосіб отримати фінансову допомогу в непередбачених ситуаціях. Завдяки сучасним технологіям, процес кредитування став доступним для кожного, хто потребує термінових коштів.

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