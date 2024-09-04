На що звертати увагу при виборі МФО чи банку: аналіз умов кредитних пропозицій

Отримання невеликого кредиту готівкою – це вже звичне для багатьох і швидке рішення нестачі поточних коштів - мікрофінансовий ринок в Україні зростає навіть під час дії воєнного стану. Але перед підписанням договору важливо правильно обрати оптимальну за умовами фінансову установу, врахувавши всі можливі ризики. Адже попри те, що МФО та банки пропонують, на перший погляд, схожі кредитні продукти, вартість обслуговування за рахунок особливостей умов та вимоги можуть значно відрізнятися і обійтись клієнту кількома сотнями гривень переплати при погашенні боргу. У цій статті експерт кредитного порталу Лоан Компас Олександр Чудінович допоможе проаналізувати ключові показники, на які варто звернути увагу, щоб обрати найкращий варіант.

Процентна ставка

Процентна ставка є одним із найважливіших факторів при виборі кредиту. Вона визначає, скільки ви переплатите за користування позиковими коштами. У МФО ставки зазвичай вищі, ніж у банках, що пов'язано з більш спрощеними умовами отримання кредиту та високими ризиками для фінансових організацій. Для оптимального вибору важливо порівняти ставки кількох установ, щоб знайти найбільш вигідний варіант. Звертайте увагу на річну процентну ставку (APR), яка враховує всі додаткові витрати, пов'язані з кредитом.

Комісії та додаткові платежі

Окрім процентної ставки, існують ще й комісії, які можуть значно підвищити вартість кредиту. Наприклад, це можуть бути комісії за оформлення, обслуговування рахунку, оцінку майна, якщо воно надається в заставу, дострокове погашення або навіть за надання кредиту. Перед тим, як підписати договір, уважно ознайомтеся з усіма пунктами (особливо, наведені дрібним шрифтом), та підрахуйте загальну вартість кредиту. Деякі кредитори можуть приховувати ці витрати в договорі (наприклад, додаткову комісію при погашенні), виявити їх можна шляхом заповнення пробних анкет – це і є одна з основних задач співробітників нашого порталу.

Умови погашення та відповідальність позичальника

Розуміння умов погашення кредиту допоможе уникнути неприємних сюрпризів у майбутньому. Дізнайтесь, чи можливо дострокове погашення без штрафів, як нараховуються відсотки в разі прострочення, і яка відповідальність за невиконання зобов'язань. Банки, як правило, пропонують більш гнучкі умови погашення, в той час, як МФО можуть бути менш гнучкими, але зате швидше схвалюють кредити.

Надійність та репутація фінансової установи

Вибір надійного партнера – ще один ключовий момент. Перед тим, як зупинитися на конкретній кредитній установі, перевірте її ліцензію на сайті регулятора (НБУ), ознайомтеся з відгуками інших клієнтів, і, якщо можливо, перегляньте рейтинг установи на спеціалізованих сайтах. Репутація фінансової організації може розповісти багато про її практики та ставлення до клієнтів. МФО з поганою репутацією можуть застосовувати непрозорі умови договору, що призведе до фінансових труднощів в обслуговуванні позики.

Швидкість розгляду заявки та отримання коштів

Швидкість отримання кредиту також є важливим критерієм, особливо якщо гроші потрібні терміново. Мікрофінансові організації переважно надають кредити значно швидше, ніж банки, іноді протягом години після подачі заявки. Однак, за таку швидкість зазвичай доводиться платити вищою процентною ставкою та менш вигідними умовами.

Документи та вимоги

Різниця в вимогах до документів може бути вирішальним фактором для багатьох позичальників. МФО зазвичай мають мінімальні вимоги, обмежуючись паспортом та ІПН (скановані копії), тоді як банки можуть вимагати довідку про доходи, офіційне працевлаштування або заставу.

Висновок

Отже, вибір кредитора – важливий крок, що вимагає уважного підходу. Враховуйте всі перераховані вище критерії, порівнюйте пропозиції різних установ, і обирайте той варіант, який найкраще відповідає вашим фінансовим можливостям та потребам. Пам'ятайте, що навіть невеликий кредит може вплинути на ваше фінансове становище, тому важливо підходити до цього відповідально.