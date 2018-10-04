Новый закон об украинском языке. Что он предусматривает?

Верховная Рада приняла в первом чтении доработанный законопроект о языке в Украине. Его внесли аж 77 депутатов. За законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» проголосовал 261 народный избранник.

Какой же будет языковая политика в стране, если этот документ станет законом?

Согласно документу, единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский. Там утверждается, что попытки введения в Украине официального многоязычия вопреки Конституции и установленной конституционной процедуре провоцируют языковой раскол, межэтническое противостояние и вражду и направлены на насильственное изменение или свержение конституционного строя.

Публичное унижение или пренебрежение украинским языком приравнивается к надругательству над государственными символами Украины и наказывается по закону. Ответственность будут нести и те, что будет препятствовать или ограничивать использование украинского языка.

Документ регулирует применение украинского во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины. Его действие не распространяется на сферу частного общения и религиозные обряды.

Кто обязан свободно владеть украинским

Согласно документу, каждый гражданин Украины или претендент на этот статус должен владеть украинским.

Среди должностных лиц на украинском свободно должны говорить, например:

президент

председатель Верховной Рады, его первый заместитель и заместители

премьер-министр, вице-премьер-министра

глава СБУ

генпрокурор

глава Нацбанка

народные депутаты, депутаты ВС Крыма

депутаты местных советов, сельские, поселковые, городские головы

госслужащие, должностные лица органов местной власти

судьи, адвокаты

руководители учебных заведений государственной и коммунальной форм собственности; педагогические, научно-педагогические и научные работники учебных заведений

медработники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения и другие.

Где разговаривать на украинском обязательно

Если документ станет законом, то заседания, встречи и т.д. в органах власти — как центральных, так и местных — должны будут проводиться на украинском. Если организатор встречи хочет провести ее на другом языке, он обязан обеспечить перевод на государственный.

Если во время встречи кто-то говорит не на украинском, организатор обязан обеспечить синхронный или последовательный перевод на государственный язык, если того потребует хотя бы один участник события.

Украинской должна быть и вся документация этих органов, а также судов и правоохранительных органов.

Политическая агитация на ТВ, радио и биллбордах — на украинском

Предвыборная агитация за счет средств Госбюджета, а также материалы предвыборной агитации, транслируемые на ТВ, радио и размещаемые на носителях наружной рекламы, должны быть на государственном языке.

Информационные плакаты политических партий, кандидатов на пост президента Украины, кандидатов в нардепы и местные депутаты, на должности сельских, поселковых, городских голов и старост печатаются на украинском.

Как документ будет работать в садиках и школах

Язык образования — украинский. Государство гарантирует каждому гражданину Украины право получить формальное образование на украинском языке в государственных и коммунальных учебных заведениях: от садика до вуза.

Лицам, которые принадлежат к нацменьшинствам и коренным народам, гарантируется право на обучение в коммунальных школах и садиках на языке нацменьшинства или соответствующего коренного народа наряду с украинским. Это право реализуются через создание отдельных классов (групп) с обучением на языке соответствующего нацменьшинства или коренного народа наряду с украинским. Это не распространяется на классы (группы) с обучением на украинском.

Лицам, принадлежащим к коренным народам и нацменьшинств, гарантируется право на изучение языка соответствующего коренного народа или нацменьшинства в коммунальных школах или через национальные культурные общества.

Учебные заведения обеспечивают обязательное изучение государственного языка, в том числе учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального перед высшим и высшего образования — в объеме, позволяющем осуществлять профессиональную деятельность в выбранной области с использованием государственного языка.

Лицам, принадлежащим к коренным народам, нацменьшинствам, иностранцам и лицам без гражданства создаются надлежащие условия для изучения государственного языка.

В учебных заведениях в соответствии с образовательной программой могут преподавать одну или несколько дисциплин на двух и более языках — государственном языке, на английском языке или на других официальных языках Евросоюза.

По желанию соискателей профессионального и высшего образования учебные заведения создают возможности для изучения ими языка коренного народа или нацменьшинства как отдельной дисциплины.

Как закон повлияет на концерты и другие публичные события

Документ говорит, что языком культурных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык. Другие языки во время таких событий можно применять в случае, если это оправдано художественным, творческим замыслом организатора мероприятия, а также в случаях, определенных Законом Украины «О нацменьшинства». Положения этой части не распространяется на применение языков во время выполнения и воспроизведения словесно-музыкальных произведений.

Сопровождение культурных и зрелищных мероприятий должен быть на украинском. Если ведущим события является человек, не знающий украинского, организатор должен обеспечить синхронный или последовательный перевод на украинский.

На украинском должны издаваться входные билеты, объявления, афиши, другие информационные материалы о таких событиях. Можно использовать другой язык, чтобы написать названия творческих коллективов и исполнителей, но тогда нужно продублировать эти названия в фонетической транскрипции на украинском.

Театральные представление на иностранном языке в государственном или коммунальном театре должны сопровождаться субтитрами на украинском.

На украинском должны быть музеи и выставки, в описаниях рядом с украинским могут быть и другие языки.

Фильмы и сериалы

Фильмы (в том числе сериалы, анимационные и документальные фильмы), должны быть украиноязычными. Если их создали «субъекты кинематографии Украины», такое кино должно распространять и показывать в Украине «с языковой частью звукового ряда, выполненной на украинском». Если в таком фильме будут иноязычные реплики, их нужно озвучить или субтитровать на украинском. Суммарная продолжительность субтитрованых реплик не может превышать 15% общей продолжительности всех реплик в фильме.

Каталоги видео по запросу, предоставляющих услуги на территории Украины, должны обеспечивать украинскую дорожку не позднее чем через два месяца после предоставления доступа к соответствующему фильму.

Кинотеатры могут показывать иностранные фильмы на языке оригинала, сопровождая украинскими субтитрами. Суммарное количество сеансов демонстрации таких фильмов не может превышать 10% от общего количества сеансов показа фильмов в кинотеатре в месяц.

Если во время прямой трансляции кто-то из ее участников выступает на другом языке, телерадиоорганизация обеспечивает синхронный или последовательный перевод на украинский, кроме песен (словесно-музыкальных произведений) и случаев непредвиденного использования других языков участниками прямых репортажей с мест событий (кроме репортеров, ведущих репортажа, телерадиопрограмму или передачу).

Украинизация газет и журналов

Печатные СМИ в Украине теперь должны издаваться на украинском. Можно издавать газету или журнал в двух или более языковых версиях, одна из которых должна быть на государственном языке. Все языковые версии должны иметь то же название, быть идентичными по содержанию и издаваться в один день.

Распространять газеты и журналы по подписке на не украинском языке можно, если будет обеспечена возможность подписаться в Украине на эту же газету или журнал на украинском.

В каждом месте распространения печатных СМИ украиноязычных газет и журналов должно быть не менее 50% названий печатных СМИ, распространяющих в этом месте. И если на точке есть русскоязычная версия журнала или газеты, то должна быть и украинская.

Украинский язык в книгах и книжных магазинах

Издатель, внесенный в Госреестр издателей, изготовителей и распространителей издательской продукции должен выпускать на украинском не менее 50% от всех выпущенных им в течение года названий книжных изданий.

В каждом книжном магазине и месте, где продают книги, должно быть не менее 50% названий книжных изданий на украинском.

Создадут нацкомиссиию по стандартам украинского языка

Она будет вырабатывать и утверждать стандарты украинского языка как государственного.

Комиссия утверждает стандарты украинского языка: правописание и изменения в него, стандарты украинской терминологии, утверждает пособия и учебники для освоения соответствующих уровней владения украинским и тому подобное.

Появится уполномоченный по защите украинского языка

Он должен защищать украинский язык, защищать права украинцев на получение на госязыке информации и услуг во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины и устраненять препятствия и ограничения в пользовании государственного языка.

Уполномоченный по защите государственного языка:

контролирует применение украинского как государственного органами власти, другими субъектами хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности, должностными и служебными лицами, а также общественными объединениями, политическими партиями и частными юрлицами и т.д.

предоставляет выводы и рекомендации органам власти и центральной и местной относительно применения украинского языка как государственного в их работе

обнародует выводы о признаках факта публичного унижения или оскорбления украинского языка в публичных выступлениях

подает предложения Кабмину об изменениях законодательства в защиту украинского языка

Каждый может пожаловаться Уполномоченному о нарушении права на получение на украинском информации или услуг во всех сферах общественной жизни в Украине.

Уполномоченный в течение 10 рабочих дней со дня поступления жалобы знакомится с ней, и может решить:

провести языковую экспертизу

провести языковую инспекцию

оставить жалобу без рассмотрения.

Органы власти в своей дальнейшей работе руководствуются выводами и рекомендациями Уполномоченного по соблюдению стандартов украинского языка.

Это касается предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, общественных объединений, политических партий.

Ответственность за нарушение

В Кодекс об административных правонарушениях добавится статью о нарушении законодательства в сфере применения государственного языка.

В случае нарушения закона об обязательном применении украинского во время встреч и рабочего общения, в актах, делопроизводстве и документообороте в госорганах, на государственных и коммунальных предприятиях, судах и т.д. — должностные лица заплатят от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В случае нарушения закона о применении украинского в образовании, науке, культуре, книгоиздании, электронных информационных системах, публичных мероприятиях, рекламе и т.д. — накладывается штраф на должностных лиц в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов.

В случае нарушения закон о применении украинского на телевидении и радио — накладывается штраф на должностные лица от 500 до 600 необлагаемых минимумов.

Нарушения в печатных СМИ — штраф от 400 до 500 необлагаемых минимумов.

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