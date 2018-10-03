Как украинцы будут покупать валюту через интернет

С 7 февраля 2019 года украинцы смогут покупать у банков иностранную валюту онлайн. Такое решение с целью валютной либерализации анонсировал на днях Национальный банк Украины. Лимит на покупку валюты в интернет будет таким же, как для наличных — до 150 тысяч гривен в день в эквиваленте.

Опыт приобретения валюты в интернет часть украинцев уже имеет — такую услугу определенное время предоставлял своим клиентам самый большой в стране «Приватбанк». По его данным, интернет-банкингом пользовались более девяти миллионов граждан, которые в течение четырех лет могли покупать валюту онлайн. Однако, после национализации в декабре 2016 года банк отказался от такого канала продажи валюты, поскольку, как выяснилось, процедура не была урегулирована законодательно. Теперь же — после принятия соответствующего решения Национальным банком Украины — не только «Приватбанк» может восстановить такую услугу, но и другие банки смогут вполне легально ее предоставлять.

Покупка валюты онлайн будет полезной для всех граждан, которые привыкли к операциям в интернете, говорят эксперты.

«Запрет на продажу валюты онлайн — это своего рода анахронизм советской эпохи. Если вы можете гривневой карточкой рассчитаться, скажем, на Aliexpress, почему вы не можете с гривневой карточки купить себе валюту через интернет? На этот вопрос мало кто мог ответить», — говорит член исполнительного комитета Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

Кроме того, покупка валюты онлайн станет альтернативой обменным пунктам, которые не всегда работают легально и часто расположены в опасных местах. «С одной стороны, онлайн-обмен сокращает время клиента и делает банковское обслуживание более оперативным и комфортным. С другой, — позволяет банкам высвободить человеческие ресурсы и оптимизировать расходы», — пояснил начальник управления валютного контроля «Банка Кредит Днепр» Александр Москаленко.

Граждане смогут покупать валюту онлайн для любых нужд. «Физическим лицам услуга позволит получить необходимую валюту или гривну без визита в отделение банка. Также они смогут осуществить оплату онлайн, оплатить коммунальные услуги или обучение, приобрести активы, разместить депозит и т.д.», — говорит директор департамента банкнотного банкинга «Индустриалбанка» Андрей Львов.

Для обмена денег будет достаточно платежной карточки

Онлайн-обмен валют можно будет осуществлять с помощью платежной карты через интернет-банкинг или мобильное приложение. В этом случае гражданам не придется проходить повторную идентификацию и предоставлять какие-либо документы, подтверждающие личность, поскольку они ее прошли при открытии банковского счета. «Подавать заявку на покупку валюты не придется, покупка будет проводиться в режиме реального времени. Для проведения операции клиент должен иметь в банке гривневый и валютный счета. Гривневый счет должен иметь остаток, необходимый для покупки валюты», — объясняет начальник казначейства «БТА Банка» Андрей Азаров.

Банкиры обещают сделать процесс покупки валюты онлайн простым и быстрым. «Клиент будет подавать заявку на покупку валюты через систему интернет-банкинга по курсу, который ему предлагают. После фактического приобретения клиентом валюты она будет зачисляться на его счет и, соответственно, клиент сам будет решать, снимать наличные или нет», — отметил эксперт отдела продаж казначейских продуктов «ОТП Банка» Даниил Лысенко.

Участники рынка считают, что наиболее активно украинцы будут менять доллар и евро. Эксперты же предполагают, что продажа валюты через интернет вряд ли значительно увеличит спрос на нее со стороны населения. В августе украинцы купили у банков валюту на эквивалент 1,045 миллиарда долларов, но одновременно продали им 999 млн. долларов, сообщили в Нацбанке. Аналогичная тенденция наблюдалась и в течение всего года — в целом за восемь месяцев украинцы продали банкам валюты на 1,324 миллиарда долларов больше, чем купили.

«Безналичные валютно-обменные операции граждан прежде всего будут способствовать декриминализации денежного оборота в стране. Установленные в разумных пределах лимиты операций не должны оказать существенного давления на рынок. Клиенты, которые до этого шли за валютой в кассу банка, теперь смогут делать это онлайн », - говорит Галина Пахачук.

Участники рынка вспоминают, что тогда «Приватбанк» в среднем продавал онлайн за один раз только 70 долларов. «То есть пикового спроса через этот сервис не наблюдалось. Думаю, что это только разгрузит обменные пункты и сократит спрос на наличную валюту», — отметил Виталий Шапран.

Источник