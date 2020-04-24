Как НБУ собирается помогать экономике пережить кризис

Накануне прошлого решения Национального банка по учетной ставке были опасения, что регулятор будет бороться с очередным экономическим кризисом ужесточением монетарной политики по сценарию 2014-2015 годов. Тогда размер учетной ставки достиг 30% годовых. Однако 12 марта НБУ снизил учетную ставку на 1 процентный пункт — до 10% годовых, а в четверг дал понять, что не собирается сбрасывать обороты — с 24 апреля учетная ставка составит уже 8% годовых.

Неожиданно смелый шаг можно было бы назвать импульсивным, но у членов правления НБУ было достаточно времени подумать над своим решением на фоне сильнейшего экономического кризиса за последние 100 лет, который разворачивается на наших глазах. В этот день регулятор также дал свой прогноз относительно возможного падения экономики страны, роста цен и очертил свою позицию по эмиссии денег.

Почему НБУ снизил ставку сразу на два процентных пункта? Нужно ли Украине в унисон с остальным миром идти в сторону сверхмягкой монетарной политики? Как отличается нацбанковский прогноз по ВВП и инфляции от правительственного?

Как НБУ объясняет свой шаг

По словам председателя правления НБУ Якова Смолия, Украина оказалась в ситуации, когда экономика требует существенной поддержки из-за снижения показателей деловой активности, потребления и занятости населения.

«Центральные банки других государств сейчас активно снижают ключевые ставки и внедряют дополнительные меры монетарного стимулирования экономик. В то же время эти страны также обсуждают разумную грань, которая отделяет продуктивное стимулирования экономики от чрезмерного желания наполнить экономику деньгами, которые впоследствии могут поколебать макрофинансовую стабильность», — отметил Смолий.

«В комплексе с другими мерами, принятыми Национальным банком, снижение учетной ставки даст экономике стимул, необходимый для поддержания населения и бизнеса в сложные времена и быстрого восстановления деловой активности после завершения карантина», — добавил руководитель Национального банка.

Своим шагом НБУ также напомнил, что остается «стражем инфляции». Ее уровень остается ниже ожиданий и прогнозов НБУ — по итогам марта индекс потребительских цен составил 2,3% при инфляционной цели 5% +/- 1 процентный пункт. По мнению НБУ, рост цен сдерживали удешевление энергоносителей на мировых рынках, эффект от прошлогоднего укрепления гривны и увеличение предложения сырых продуктов питания.

«По предварительным данным нашего онлайн-мониторинга, инфляция в апреле также остается низкой — менее 3%. Повышенный спрос на товары первой необходимости достаточно быстро иссяк. Поэтому, цены на большинство продуктов питания и лекарства, которые выросли во время первых недель карантина, в течение последних недель снижались», — пояснил Смелый.

Экономика упадет сильно или очень сильно

В последние годы макроэкономические прогнозы Национального банка ближе к реальности по сравнению с правительственными. Несколько недель назад правительство представило свой прогноз, согласно которому падение ВВП по итогам 2020 составит 3,9%. Оценка Нацбанка, которая была представлена накануне — 5-процентное падение.

«В результате глобального кризиса и карантина для преодоления пандемии украинская экономика сократится на 5% в 2020 году. Негативное влияние пандемии на украинскую экономику будет относительно краткосрочным, но достаточно мощным», — заявил Смолий на брифинге.

«Карантинные мероприятия уже уменьшили деловую активность, потребление и занятость населения. Сокращение глобального спроса также ограничивает экспортные возможности страны. По нашим оценкам, влияние этих факторов на экономику будет наиболее ощутимым в течение второго квартала этого года», — предупреждает глава регулятора.

Однако, по мнению НБУ, отмена карантина приведет к довольно быстрому восстановлению украинской экономики во втором полугодии этого года. Этому будет способствовать также мягкая фискальная и монетарная политики.

«Уже в последующие годы экономический рост составит около 4%. Мы пересмотрели дефицит текущего счета на 2020 год в сторону уменьшения. В этом году он составит 1,7% ВВП, хотя январский макропрогноз предусматривал его на уровне 3,2% ВВП. Объемы импорта товаров в Украину сократятся существенное экспорта. Негативные последствия пандемии для нашего экспорта будут слабыми ввиду сохранения достаточно стабильного спроса на продовольствие. В то же время снижение переводов от трудовых мигрантов будет с избытком компенсировано сокращением расходов украинцев на зарубежные путешествия », - убеждены в Национальном банке.

Интересно, что Кабмин прогнозирует рост индекса потребительских цен на конец 2020 году на уровне 11,6%, а НБУ — на 6%.

Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб объяснил, почему оценки по инфляции в НБУ и правительства так сильно отличаются.

«Когда прогнозируются доходы и расходы госбюджета, основой этого прогноза является прогноз номинального ВВП. Несмотря на различия в прогнозах темпов инфляции между НБУ и правительством, прогноз номинального ВВП сейчас очень близкий. Это говорит о том, что макроэкономическую картинку мы и правительство видим примерно одинаково », - сказал Сологуб.

Напомним, что Международный валютный фонд прогнозирует инфляцию в Украине на конец декабря на уровне 7,7%.

Танцы вокруг эмиссии

В апреле Верховная Рада приняла изменения в госбюджет на этот год, расширив дефицит главной сметы до 300 млрд грн. Часть дефицита покроет будущий транш от Международного валютного фонда и других доноров, часть — заимствования правительства.

С последним у Министерства финансов есть определенные сложности — ведомство уже четвертый раз подряд отменяет еженедельные аукционы по продаже облигаций внутреннего государственного займа. Подставить плечо коллегам мог бы Нацбанк, но прямое кредитование правительства Национальным банком запрещено законом.

В НБУ считают, что банковская система и так сверхликвидна — у банков есть «заначка».

«Ликвидность банковской системы в национальной валюте достигает 200 млрд. гривен с учетом обязательных резервов. В иностранной валюте ликвидность превышает 8 млрд. долларов», — заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

В свою очередь министр финансов Сергей Марченко рассчитывает на помощь Национального банка в еще большем расширении ликвидности на рынке. Об этом он, в частности, сказал в интервью Liga.net.

«Со стороны Нацбанка есть понимание, что большинство стран мира сейчас используют те или иные механизмы поддержки ликвидности в банковской системе, в том числе через количественное смягчение (выкуп центробанком ценных бумаг на рынке, — Ред.). Поэтому, я думаю, НБУ в любом случае будет расширять инструментарий поддержки ликвидности, сможет увеличить возможности Минфина для внутренних заимствований», — заявил Марченко.

Как Нацбанк будет «заливать» рынок деньгами

О прямом выкупе ценных бумаг правительства Нацбанком речь не идет вообще, но есть другие легальные инструменты, которые подготовил регулятор. Глава НБУ Яков Смолий рассказал о комплексе инструментов, созданных с целью поддержки реального сектора экономики.

Во-первых, со следующей недели НБУ планирует увеличить срок предоставления рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 90 дней.

Во-вторых, НБУ намерен расширить перечень приемлемого залога для привлечения банками средств по стандартным инструментами поддержания ликвидности. «Мы рассматриваем возможность включения в залоговый пул корпоративных облигаций, выпущенных под госгарантии, а также муниципальных облигаций», — пояснил Смелый.

В-третьих, Нацбанк, по словам его руководителя, завершает работу над инструментом процентного свопа, который банки смогут использовать для минимизации процентного риска.

В-четвертых, вводятся долгосрочные кредиты рефинансирования на срок до 5 лет. Они будут предоставляться под плавающую ставку и под такой же залог, что и тендерные кредиты.

«Сейчас мы завершаем техническую подготовку к внедрению этого инструмента и планируем провести первый аукцион по предоставлению долгосрочного кредита уже в первой половине мая», — заявил председатель правления НБУ.

Он уточнил, что долгосрочный рефинанс станет дополнительной гарантией поддержания ликвидности в банковской системе в случае ухудшения настроений участников рынка из-за распространения коронавируса.

«Также мы рассчитываем, что банки смогут использоваться этот вид рефинансирования для поддержания экономики через более активное кредитование проектов, требующих долгосрочных вложений, в частности, инфраструктурных. Это будет способствовать восстановлению деловой активности и снижению безработицы», — считает Смелый.

«Наша цель — это способность банков помочь экономике Украины как можно скорее встать на ноги после завершения карантина. Все разработанные мероприятия мы будем внедрять постепенно в апреле-июне», — добавил глава НБУ.

Подешевеют ли кредиты

Время показало, что призывы президента Владимира Зеленского и экс-премьера Алексея Гончарука снизить учетную ставку не имели продолжения в виде снижения реальных ставок по кредитам коммерческими банками. Более того, с введением карантина банковские учреждения начали сворачивать программы кредитования, в частности, на приобретение жилья и автомобилей.

«Банки прекратили кредитование. Покупателям, которые прошли кредитные комитеты и которым оставался день до выдачи кредита и покупки квартиры, банки отказали в последний момент», — говорит коммерческий директор компании «Интеграл-Буд» Анна Лаевская.

На что точно повлияет снижение учетной ставки, так это на ставки рефинансирования регулятора для коммерческих банков. Похоже, что именно через этот канал и будет осуществляться скрыта эмиссия госбюджета.

Так, государственный Укрэксимбанк изъявил желание получить 20 млрд. рефинанса у НБУ, чтобы кредитовать на эти средства Укравтодор. Член правления НБУ Олег Чурий говорит, что полученный рефинанс банки могут использовать по своему усмотрению и НБУ не будет их контролировать в этом направлении.

«Мы не вводим никаких ограничений на размер объемов долгосрочного рефинансирования, которые мы готовы давать рынку. Также мы не спрашиваем у банков, как они планируют использовать полученные средства», — заявил Чурий на пресс-брифинге.

Он добавил, что полученные средства могут использоваться банками для поддержания краткосрочной ликвидности, финансирования реального сектора, инфраструктурных проектов и покупки ценных бумаг правительства.

Измененный госбюджет на 2020 год конструировался на основе курса 29,5 гривны за доллар. С развертыванием кризисных явлений в начале марта курс гривны к доллару начал стремительно снижаться. Все шло к тому, что проблем с выполнением доходной части государственного бюджета не будет. Однако паника угасла и гривна снова начала укрепляться. Заместитель председателя НБУ Олег Чури сообщил, что с начала апреля Нацбанк выкупил в резервы около 600 млн долларов.

Министру финансов Марченко не нравится ситуация с укреплением гривны, и он призвал НБУ создать условия для медленного обесценивания гривны.

«... торговое сальдо остается отрицательным. Это означает, что экономически нам было бы целесообразно позволять постепенную девальвацию гривны ... Считаю, что абсолютной ценностью монетарной политики НБУ не должна быть только инфляция. Важны и вопросы экономического роста. Иначе происходит дефляция, которую видим сейчас, и рецессия, которая началась в Украине задолго до карантина », - заявил глава Минфина.

Члены правления Нацбанка не устают повторять, что своими действиями не мешают свободному курсообразованию, а интервенциями лишь сглаживают колебания.

Впрочем решением НБУ в Минфине могут быть довольны: снижение учетной ставки сделает деньги более доступными и часть из них пойдет на валютный рынок. Соответственно, смягчение монетарной политики будет способствовать усилению девальвационного давления на гривну.

Ослаблением гривны Нацбанк увеличивает поступления в госбюджет курсовым каналом и в то же время автоматически уменьшает «поток» эмиссионного канала. На Институтской должны надеяться, что украинцы психологически готовы к возможному новому витку девальвации гривны на фоне мирового кризиса.

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