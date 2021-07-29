Британские ученые назвали лучшие места, чтобы пережить упадок цивилизации

Если человеческая цивилизация вдруг переживет упадок со всеми вытекающими последствиями, то легче всего пережить этот период будет в Новой Зеландии. К такому выводу пришли ученые института глобального устойчивого развития британского Университета Англия Раскин в своем исследовании, опубликованном в журнале Sustainability.
Как отмечают авторы исследования, человеческая цивилизация с момента своего зарождения все время двигалась по траектории повышения социально-политической сложности, а в последние годы эта тенденция значительно ускорилась, что вылилось в серьезное ухудшение состояния систем Земли. В частности, это видно по изменению климата, уничтожению природы, нехватке продовольствия, пандемиям, всевозможным кризисам, включая финансовые. Все это, по словам ученых, повышает риск глобального коллапса, который повлечет за собой процесс обратный нарастанию социально-политической сложности. По словам одного из авторов исследования профессора Аледа Джонса, в последние годы мы неоднократно переживали финансовые кризисы, нехватку продовольствия, сейчас у нас пандемия, и «нам просто повезло, что все это не произошло одновременно, однако ничто не мешает всему этому грянуть одновременно».
Проанализировав ситуацию в разных странах мира с наличием достаточных ресурсов для производства питания, для защиты границ от нежелательной массовой миграции, для производства электроэнергии, а также климатические условия конкретных регионов, ученые составили список тех мест, в которых человеку будет легче пережить этот коллапс. Список оказался очень небольшим.
В него вошли
Новая Зеландия,
Исландия,
Великобритания,
Австралия (Тасмания),
Ирландия.
Причем у Новой Зеландии, по словам ученых, потенциал в этом отношении самый высокий, благодаря ее геотермальной и гидроэнергетике, достаточным площадям пахотных земель и низкой плотности населения. Кроме того, ученые назвали несколько регионов и стран, которые могут в случае коллапса остаться пригодными для жизни при сохранении сельского хозяйства. Такие места ученые назвали спасательными шлюпками для населения, и в их число вошли северные районы Канады, Россия, Скандинавия и те же Новая Зеландия и Британские острова.
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