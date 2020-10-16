Что не так с «банковской реформой» Гонтаревой-Смолия

В последнее время читаю отдельные размышления некоторых деятелей, которые тесно связаны с «инвесторами в ОВГЗ» и другими спекулятивными финансовыми операциями о якобы неправомерном вынесении дисциплинарных взысканий отдельным чиновникам Национального банка. Если бы такие мысли звучали из уст настоящих, а не инвестиционных банкиров, производственников, которые построили не один завод и инвестировали в экономику Украины миллиарды долларов, я бы немного задумался. В настоящее время считаю, что решение было принято верное. Вообще создается впечатление, что предыдущие пять лет вся финансово-банковская система работала против отечественных производителей, а основные усилия были направлены на доминирование иностранных структур. Только прямых иностранных инвестиций в нашей стране это не прибавило. Кроме того, прошу обратить внимание на следующее, что может стать предметом дальнейшего изучения соответствующих структур.

1. С рынка банковских услуг вследствие кризиса ликвидности 2014-2015 гг. было принудительно выведено почти 90 банков (из около 180, действовавших в начале 2014 г.)

В этих банках было сконцентрировано около 30% общих активов системы. Вывод банков с рынка происходил без четкой стратегии реформирования банковского сектора и без предвидения достаточных компенсаторов от потери имеющихся у них активов. «Расчистка» происходила с многочисленными нарушениями, которые стали предметом дальнейших судебных разбирательств.

2. Девальвация гривни 2014-2015 гг. лишь частично была вызвана объективными факторами (войной и переоцененным обменным курсом)

Неадекватность действий НБУ на валютном рынке спровоцировала панику и так называемый кризис ожиданий, самосбываются (англ. Self-fulfilling crisis), в результате чего девальвация гривни достигла гигантских масштабов более 300% и вызвала вышеуказанный кризис ликвидности в банковской сфере. Гипердевальвация имела следствие то, что субъекты экономической деятельности страны имели значительный объем обязательств в иностранной валюте или осуществляли бизнес на основе использования импортных составляющих, стали несостоятельными продолжать свою деятельность на прежних принципах формирования стоимости. Именно валютный кризис вызвал банковский кризис, экономический кризис и кризис государственных финансов.

3. Национальная экономика потеряла около 300 млрд грн сбережений

До сих пор не компенсированы через механизмы ФГВ остаются более 140 млрд грн средств, которые находились на счетах субъектов бизнеса и населения в ликвидируемых банках ($18 млрд по курсу 8). Украинскому бизнесу было возмещено лишь 6% со счетов в обанкротившихся банков, физическим-лицам с депозитами более 200 тыс. грн — только 9%. В результате банковского кризиса прекратили свою деятельность более 30 крупных и более 150 средних предприятий, тысячи мелких предпринимателей. Работу потеряли десятки тысяч людей (и в реальном, и в банковском секторах). Совокупные потери экономики Украины в результате банковского кризиса 2014-2017 гг. составляли около 40% ВВП (оценки НБУ и USAID).

4. Рефинансирование, которое получали банки во время кризиса 2014-2015 гг. было очень непрозрачным (некоторые банки получали рефинансирование от НБУ непосредственно перед введением администрации НБУ)

В некоторых банках деньги были украдены, а затем банки были ликвидированы или национализированы. По состоянию на 01.10.2020 долг неплатежеспособных банков и банков в стадии ликвидации по кредитам рефинансирования НБУ составил 35,5 млн грн.

5. Активы ликвидируемых банков продавались через аукционы ФГВ в ограниченном количестве финансовых компаний 1-5% от номинальной стоимости (в то время как депозиты банков в пределах 200 тыс. грн погашались вкладчикам из государственного бюджета)

Это привело к огромным проблемам для предпринимателей и физических лиц, имеющих займы в этих банках, поскольку они не могли выкупить свой долг непосредственно из государственного фонда, а только через посредников, которые покупали по 1-5% и продавали им 50-80 % от номинальной стоимости. Коррумпированная система, известная всем на рынке, и до сих пор ни одного дела против участников схемы.

6. В судебных органах обжалуются решения НБУ об отнесении банков к категории неплатежеспособных, введение временной администрации, отзыв банковской лицензии и ликвидации банка (по состоянию на 01.01.2020 ведутся дела по 31 банку)

С другой стороны — юристы ФГВФЛ и неплатежеспособных банков ведут около 45 тыс. судебных процессов на общую сумму почти 200 млрд грн о взыскании причиненных убытков государству и кредиторам. Постоянные судебные разбирательства отвлекают колоссальные человеческие и финансовые ресурсы, приводят к расходам времени на непроизводительные действия, которых можно было избежать, если бы процесс оздоровления банковской системы происходил в правовом поле.

7. Процессы концентрации банковского капитала привели к формированию олигополии на рынке банковских услуг и снижению конкуренции

Как следствие, банковская маржа между ставками по кредитам и ставками по депозитам существенно возросла: с 4,5% годовых в 2012-2014 гг. до 6,0% в 2015-2019 гг. и до рекордных 8% годовых в 2020 г.. при коронакризисе (для сравнения: банковская маржа в Польше в 2020 г. составляет около 3,5% годовых).

8. Благодаря комбинации режимов монетарной и фискальной политики в 2018-2019 гг. в стране было создано идеальные условия для вымывания оборотных средств из реального сектора через фискальные инструменты в пользу внешних и внутренних финансовых посредников и кредиторов

Банковский сектор, пользуясь благоприятной политикой центрального банка, сконцентрировал свои доходные операции на вложении средств в государственные облигации и в депозитные сертификаты. В «очищенной» банковской системе существенно выросли доходы банков с иностранным капиталом. Если в 2014 г. иностранные банки получали около 25% общих процентных доходов банковской системы, то в 2020 г. — более 30%. При этом, если раньше иностранные банки принимали заметное участие в кредитовании, то сейчас их приоритетом преимущественно является ОВГЗ и депозитные сертификаты. Стратегия «снятия сливок» из активов с минимальным уровнем риска позволила отдельным иностранным банкам более 50% своих процентных доходов в январе-августе 2020 г. сформировать за счет ОВГЗ и депозитных сертификатов.

9. Физическая доступность банковских услуг для субъектов национальной экономики снизилась: сеть банковских отделений (филиалов и территориально обособленных безбалансовых отделений) с начала 2015 г. до апреля 2017 г. снизилась на 34%, что сужает возможности для широкого привлечения сбережений населения в экономическую систему.

Украинские банки в июле-сентябре 2020 г. закрыли 251 структурное подразделение, сократив региональную сеть по состоянию на 1 октября.

10. С конца 2017 г. НБУ начал цикл жесткой монетарной политики, который достиг своего апогея в 2019 г., когда игнорируя риски значительного непокрытого паритета внешних и внутренних процентных ставок, Национальный банк сохранял высокую учетную ставку (вдвое выше инфляции)

Это создало условия для масштабного притока спекулятивного капитала на рынок ОВГЗ и ревальвационного давления на гривню. Реальная учетная ставка достигла значений 10% и выше, а реальный эффективный обменный курс гривни укрепился на 20% (тогда как по процедурам Еврокомиссии отклонения РЭОК на 11% за три года — является признаком макроэкономического дисбаланса). НБУ перешел к жестким параметрам монетарной политики в условиях критически слабого внутреннего спроса и в условиях критически низкого уровня национальных сбережений (норма сбережений населения 2017 г. — всего 4%). Это спровоцировало рецессию в экономике еще задолго до коронакризиса — падение промышленного производства, усиление трудовой миграции, рост структурной безработицы, сокращение сбережений населения происходили еще с 2019 г. и ранее. Экономические потери Украины от жесткой монетарной политики можно оценить в 2,5-3% реального ВВП (оценка на основании методологии экспертов МВФ). Сократился не только текущий ВВП — в значительной степени уничтожены производственный и трудовой потенциал экономики. Однако руководители НБУ предпочитали не замечать указанных тенденций, убеждая общество в том, что эти негативные тенденции являются «естественным» явлением.

11. Бездумное насаждение жестких параметров монетарной политики в сочетании с кардинальным усилением кредитных требований, которое проводилось Правлением НБУ в условиях чрезмерной концентрации «очищенного» банковского капитала привело к декредитованию и демонетизации экономики

Уровень кредитования за работающими кредитами упал до 12% ВВП (падение на 40 проц. п. относительно 2013 г.), уровень монетизации М3 сократился до 33% ВВП (падение на 30 проц. п. ВВП).

12. Высокая стоимость внутреннего кредита спровоцировала развитие внутреннего теневого рынка кредиторов и перетекание кредитных ресурсов в внебанковский сектор, что привело к сужению регуляторного влияния НБУ на денежно-кредитные отношения

13. Высокая стоимость внутреннего кредита заставила отечественный бизнес выходить на внешний рынок заимствований и привлекать средства в иностранной валюте, что, в свою очередь, усилило внешнюю уязвимость экономики (внешний долг предприятий в 2019 г. вырос до рекордных 40% ВВП при средних показателях в регионе 25% ВВП)

14. В 2019 г. в результате комбинации факторов высокой ставки и укрепление гривни процентная премия валютным инвесторам побила мировые рекорды доходности среди стран с аналогичным уровнем риска (нашим конкурентом был только Египет).

В отдельные месяцы доходность для валютных инвестиций в гривневые ценные бумаги превышала 30% годовых (в валюте!).

15. В настоящее время банковская система Украины неэффективно выполняет свою естественную функцию — финансового посредничества в вопросе перераспределения сбережений экономики

Соотношение между работающими банковскими кредитами и привлеченными средствами (депозитами) снизилось до уровня ниже 50%, тогда как в среднем по странам Восточной Европы, таргетируют инфляцию, данный показатель составляет 105%. Для того чтобы побудить банки к кредитованию государство было вынуждено запустить отдельные программы компенсации процентов и предоставление пакетных гарантий по кредитам для МСБ, объем ограниченный фискальным пространством.

Исходя из приведенного трудно сказать, что «банковская реформа» Гонтаревой и членов ее команды Смолия и Рожковой была успешной...

Основным «результатом» реформ стало исключение финансового сектора с здоровых процессов формирования добавленной стоимости экономики, нарушение нормального процесса экономического воспроизводства и в конце — экономическая рецессия, которая полноценно развернулась с конца 2019 г.

Сюда можно отнести еще прямые убытки для госбюджета Украины, НБУ должен покрывать из своей прибыли к распределению за решение о выводе отдельных банков с рынка.

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