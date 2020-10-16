Войти
Трамп обвинил ведущие соцсети в поддержке демократов
позиция
Трамп обвинил ведущие соцсети в поддержке демократов
Зеленский 20 октября обратится к Раде с ежегодным посланием
официально
Зеленский 20 октября обратится к Раде с ежегодным посланием

Читай
бесплатно!
Разделы

Мнения

госфинансы
RSS

Дыра в бюджете Пенсионного фонда продолжает расти

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
724
Дыра в бюджете Пенсионного фонда продолжает расти

На выплату пенсий в январе-сентябре 2020 года Пенсионному фонду не хватило 19,8 млрд грн, в т.ч. в сентябре — 2,1 млрд грн.

Пенсионный фонд хронически дефицитный и уже много лет находится в банкротном состоянии.

В 2020 году из госбюджета будет выделено 202 млрд грн на покрытие дефицита Пенсионного фонда. Но и этих денег недостаточно для выплаты пенсий (причем мизерных), в полном объеме в 2020 году — Казначейство постоянно покрывает ссудами кассовые разрывы Пенсионного фонда. А Пенсионный фонд, в свою очередь, только лишь частично возвращает Казначейству кредитные средства.

С начала 2020 года Пенсионный фонд получил от Казначейства 128,3 млрд грн, а вернул — 108,6 млрд грн (см. Таблицу).

Другими словами, за 9 месяцев 2020 года долг Пенсионного фонда перед Казначейством вырос на 19,8 млрд грн (в т.ч. в сентябре на +2,1 млрд грн) сверх планового дефицита в сумме 202 млрд грн на 2020 год (см. График).

Это говорит о том, что Пенсионному фонду для выплаты пенсий в полном объеме не достаточно ни собственных поступлений (ЕСВ, сборы в ПФ), ни средств, предусмотренных в госбюджете для покрытия дефицита Пенсионного фонда (202 млрд грн в 2020 году).

Основная причина нехватки средств в Пенсионном фонде — это провал по выполнению плана по доходам от единого социального взноса.

По данным Пенсионного фонда, в январе-сентябре 2020 года от ЕСВ было получено на 16,9 млрд грн меньше плана — 181,5 млрд грн вместо 198,4 млрд грн запланированных.

В целом за год отставание от плана может составить порядка 20 млрд грн (255 млрд грн вместо запланированных 274 млрд грн). Последствия тотального карантина и экономический кризис сказались также и на Пенсионном фонде.

Хочу напомнить, что еще в июне 2020 года, Министерство социальной политики, из-за недополучения доходов от ЕСВ, инициировало выделение из Фонда борьбы с Сovid-19 с дополнительный трансферт в Пенсионный фонд в сумме 15,2 млрд грн.

Однако правительство проигнорировало этот запрос и долг Пенсионного фонда перед Казначейством продолжил наращиваться.

Читайте также: Гейтс предрекает ухудшение ситуации с коронавирусом

Как известно, Кабинет министров предпочел выделить 35 млрд грн (или 54%) из 66 млрд грн коронавирусного фонда на ремонт дорог, а не на покрытие дефицита средств на выплату и так мизерных пенсий.

Для недопущения ситуации по задержке выплат пенсий (как это было, например, в июле 2018), необходимо в срочном порядке пересмотреть госбюджет на 2020 год и увеличить финансирование дефицита Пенсионного фонда на 18-20 млрд грн (с 202 млрд грн до 220-222 млрд грн).

С учетом того, что в проекте госбюджета на 2021 год на финансирование дефицита Пенсионного фонда предусмотрено 203,8 млрд грн (практически такая же сумма, как и в этом году), то с учетом предстоящих индексаций пенсий, можно предположить, что и в 2021 году Пенсионному фонду не хватит порядка 30-40 млрд грн для выплаты пенсий в полном объеме.

Пенсионный фонд, Виктор Скаршевский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 16 октября 2020
Четверг, 15 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Дыра в бюджете Пенсионного фонда продолжает расти

На выплату пенсий в январе-сентябре 2020 года Пенсионному фонду не хватило 19,8 млрд грн, в т.ч. в сентябре – 2,1 млрд грн. Пенсионный фонд хронически дефицитный и уже много лет находится в банкротном состоянии. В 2020 году из госбюджета будет выделено 202 млрд грн на покрытие дефицита Пенсионного фонда. Но и этих денег недостаточно для выплаты пенсий (причем мизерных), в полном объеме в 2020 году – Казначейство постоянно покрывает ссудами кассовые разрывы Пенсионного фонда.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

COVID-19 и американские биолаборатории – смысловые ассоциации

И хотя США перестали обвинять китайские биолаборатории в распространении коронавируса, журналистские расследования в отношении американских биолабораторий на территории Украины продолжаются. Как и продолжаются скандалы и вокруг биолабораторий, работающих по проектам Пентагона, в Армении, Грузии, Казахстане, Азербайджане и других странах. Как мы понимаем, эпидемия коронавируса подстегивает массовую озабоченность по поводу функционирования биолабораторий, которые почему-то курирует не Минздрав, а военное ведомство США.
Клаус Шваб
Клаус Шваб
экономист, президент Всемирного экономического форума

Каким будет постковидный капитализм

Единственный приемлемый ответ на кризис – осуществление «Великой перезагрузки» нашей экономики, политики и общества. Более того, сейчас подходящий момент для переоценки «священных коров» допандемической системы, а также для защиты некоторые устоявшихся принципов. Задача, которая стоит перед нами: сохранить достижения последних 75 лет, но в более устойчивой форме.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016