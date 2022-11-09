Войти
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

RSS

Як змінився бюджет країни за п'ять років і скільки тепер в ньому оборони

85
Як змінився бюджет країни за п'ять років і скільки тепер в ньому оборони

3 листопада Верховна Рада ухвалила законопроєкт про держбюджет-2023. Як виглядає кошторис України на 2022 проаналізувала Економічна правда

Хоча країна перебуває в найбільш складному за останні десятиліття становищі, процес ухвалення фінплану виявився найменш проблемним за всі роки: обговорення на комітеті тривало десять хвилин, а наступного дня депутати проголосували за проєкт у залі парламенту без скандалів і нічних засідань.

Особливих дискусій про параметри документа не було, адже країна перебуває в стані війни.
"43% всіх коштів направляємо на армію та безпеку України. Це понад 1 трлн грн. Величезна сума, яка дозволить забезпечити необхідним наших героїв на фронті", – зазначив глава уряду Денис Шмигаль.

Поквартальний бюджет України у 2019-2023 роках (перший малюнок – у млрд грн, другий – у пропорціях)

Дані з 2018 року по третій квартал 2022 року – openbudget.gov.ua, за 2023 рік – проєкт бюджету і презентація уряду. На графіку за 2023 рік бюджет рівномірно розподілений поквартально. В інфографіці витрати на оборону та безпеку об'єднані. Низка функціональних витрат (трансфери, обслуговування боргу або

Дані з 2018 року по третій квартал 2022 року – openbudget.gov.ua, за 2023 рік – проєкт бюджету і презентація уряду. На графіку за 2023 рік бюджет рівномірно розподілений поквартально. В інфографіці витрати на оборону та безпеку об'єднані. Низка функціональних витрат (трансфери, обслуговування боргу або "Інше") віднесена до категорії "Загальнодержавні функції".

 "Велике будівництво"

У презентації бюджету уряд оминув увагою цей момент, згадавши лише про створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії з ресурсом 35 млрд грн та Фонд розвитку підприємництва з бюджетом 16 млрд грн.
Хоча відомо, що на ремонт доріг влада планує виділити понад 60 млрд грн. Ці рядки витрат уряд вставив у презентації в розділ "Інше", а загалом цей тип витрат належить до економічної діяльності.
Хай там як, а у 2023 році, як і у 2022 році, ця стаття витрат суттєво урізана порівняно з 2020-2021 роками – часом дії програми "Велике будівництво".

Загальні функції

У 2023 році загальнодержавні витрати суттєво знизилися. Цій тенденції не перший рік. Причина – зменшення міжбюджетних трансфертів. Це результат реформи децентралізації, яку пощастило закінчити до великої війни. Тепер держава менше "забирає" податків у регіонів і потім "віддає" назад.
Місцеві бюджети – окрема тема для аналізу, в кожного з регіонів свої пріоритети, особливо зараз. Проте в середньому в 2022 році трохи більше 50% на місцях витрачають на освіту. Частка "освітніх" витрат в цьому році вперше перевищила половину всіх місцевих видатків за схожою логікою, що і на рівні держави: через зменшення частки у витратах на будівництво та інфраструктуру.
Усе інше в загальнодержавних функціях залишається майже без змін. В основному, це витрати на органи влади та обслуговування державного боргу в традиційній пропорції один до чотирьох.

Фінансування бюджету

Як фінансується війна – не секрет: друкування гривні і допомога Заходу. За три квартали 2022 року підтримка партнерів України становила 342 млрд грн або 27,35% всіх доходів. У 2023 році тут принципових змін не буде.
"Власні доходи країни у 2023 році становитимуть 1,3 трлн грн, видатки – 2,6 трлн грн. Дефіцит, 38 млрд дол, розраховуємо переважно закривати завдяки підтримці міжнародних партнерів: Євросоюзу, США та МВФ", – заявили в уряді.

Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 8 ноября 2022
Понедельник, 7 ноября 2022
Четверг, 3 ноября 2022
Среда, 2 ноября 2022
Вторник, 1 ноября 2022
Четверг, 27 октября 2022
Четверг, 20 октября 2022
Четверг, 13 октября 2022
Среда, 12 октября 2022
Понедельник, 10 октября 2022
Четверг, 29 сентября 2022
Четверг, 22 сентября 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016