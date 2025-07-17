Усик і його спонсори: GGbet і санкційний Parimatch

У рамках підготовки до чергового поєдинку українського боксера Олександра Усика увагу привертає не лише спортивна складова, а й перелік його офіційних спонсорів. Серед них — офшорні компанії, які прямо або опосередковано пов’язані з гральною індустрією, перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України, та мають зафіксовані у відкритих джерелах зв’язки з проросійськими структурами.

GGbet і пов’язаний з ним бізнес

Одним із головних спонсорів бою виступає бренд GGbet, який працює на ринку онлайн-беттингу та ігор. За даними низки українських та іноземних журналістських розслідувань, бренд пов’язаний із підприємцем Максимом Кріппою — особою, що фігурує у публікаціях щодо присутності російського капіталу в українському гральному секторі. GGbet продовжує діяльність на ринках Європи та СНД, попри критику щодо непрозорих механізмів верифікації користувачів та обробки виплат.

Parimatch і перехід до Parimatch Tech

Ще одним партнером є компанія Parimatch, яка у 2023 році була внесена до санкційного списку РНБО України. Причиною стали ймовірна участь у схемах виведення коштів та зв’язки з юрисдикціями, що підпадають під міжнародні обмеження. У відповідь на публічну критику, компанія оголосила про структурні зміни та зробила перехід до формату Parimatch Tech, яка позиціонує себе як технологічна платформа для розвитку “відповідального геймінгу”.

GR8 Tech як ребрендинг Parimatch Tech

Ще одним спонсором події виступає компанія GR8 Tech — B2B-провайдер рішень для iGaming, що є прямим ребрендингом Parimatch Tech. Після публічного тиску та репутаційних ризиків, пов’язаних із брендом Parimatch, компанія змінила назву, однак зберегла повний управлінський склад (e-management) і ключову структуру власності. Компанія продовжує надавати програмні продукти для операторів азартних ігор, переорієнтувавшись на глобальний ринок. Попри позиціонування як «незалежної технологічної платформи», за змістом, персоналом і технологіями GR8 Tech залишається прямим продовженням попередньої структури Parimatch Tech.

Реклама попри санкції та наявність російського сліду

Попри офіційні санкції, маркетингова активність Parimatch в Україні триває. Компанія активно розміщує рекламні матеріали, зокрема про своє спонсорство бою Усика, на провідних українських інформаційних платформах. У більшості випадків публікації не містять згадки про санкційний статус компанії, не маркуються як реклама та подаються як редакційний контент.

Журналістські розслідування неодноразово фіксували, що ключові структури, пов’язані з Parimatch, мають російське походження або працюють через офшори, що обслуговують російських клієнтів. Це створює ситуацію, в якій санкції залишаються декларативними, але не реалізуються в медійному та рекламному полі.

Фактор силового «даху»

Окрему увагу привертає соціальний контекст функціонування компанії. Як встановлено у розслідуванні «Української правди», один із керівників служби безпеки Parimatch підтримує сталі зв’язки з представниками силових структур. Зокрема, на його приватному заході були помічені діючі та колишні високопосадовці СБУ, топменеджмент правоохоронних органів, а також особи, пов’язані з кримінальним середовищем. Такий рівень контактів створює враження про наявність неформального захисту, що дозволяє компанії зберігати публічну активність і уникати санкційних наслідків, попри токсичний статус бренду.

Від КРАІЛ до PlayCity: реформа, що зависла

У 2024 році Кабінет Міністрів України ініціював ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та запуск цифрової системи ліцензування — PlayCity. Такий крок мав на меті зменшити ручне управління, підвищити прозорість та унеможливити вплив лобістів, пов’язаних із російськими гральними брендами, зокрема казино Pin-Up.

На момент ухвалення рішення керівник КРАІЛ та його заступник були затримані та наразі перебувають у слідчому ізоляторі в очікуванні суду — у межах кримінального провадження, що стосується зловживань під час видачі ліцензій та взаємодії з гральним бізнесом.

Однак на момент проведення бою Усика, PlayCity фактично не здійснювала жодної публічної модерації щодо участі підсанкційних або сумнівних брендів у спонсорській діяльності. Це викликає питання щодо фактичного рівня запуску нової системи та її здатності забезпечити ефективне регулювання. Якщо КРАІЛ критикували за толерування Pin-Up, то PlayCity ризикує повторити цю модель — вже у вигляді автоматизованого безсилля.

Участь DTEK як контрастний — або ризикований — елемент

На тлі спонсорів з грального сектору в переліку партнерів події присутній також DTEK — енергетичний холдинг, що реалізує соціальну ініціативу Fight for Light. У межах кампанії Усик бере участь у публічних заходах на підтримку енергетиків, які працюють в умовах бойових дій. На перший погляд це створює яскравий репутаційний контраст на фоні інших брендів, присутніх у спонсорському пулі.

Втім, така присутність породжує і більш складне питання. Невідомо, чи слугує DTEK репутаційним прикриттям для підсанкційних ігрових структур, зменшуючи гостроту до їхньої участі в заході, чи, навпаки, ризикує сам зазнати іміджевих втрат через асоціацію з токсичними брендами. У будь-якому разі така комбінація спонсорів — нетипова для подій, що претендують на міжнародну репутаційну чистоту.