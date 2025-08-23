PlayCity презентувало систему моніторингу нелегальних казино. Але сайти продовжують працювати

Київ, 23 серпня. Агентство PlayCity, створене навесні цього року як спеціальний регулятор ринку азартних ігор, запустило систему моніторингу нелегальних вебсайтів. Новий інструмент дозволяє користувачам перевірити легальність будь-якого домену, повідомити про нелегальний ресурс і завантажити повну базу заблокованих сайтів. Проте перші результати використання системи свідчать про розрив між офіційними заявами та реальністю.

Як працює система

У вебінтерфейсі PlayCity достатньо ввести адресу сайту, після чого з’являється статус: «заблокований» чи «дозволений». Якщо сайт визнаний нелегальним, система виводить червоний індикатор «ЗАБЛОКОВАНО» та посилання на рішення агентства з номером і датою. Наприклад, сайти російських казино 1win та клонів санаційного Parimatch у базі PlayCity зазначені як заблоковані рішеннями від липня та серпня 2025 року.

Що бачить користувач

Незважаючи на офіційний статус, усі зазначені сайти залишаються доступними. Перевірка редакції показала: сайт російського казино 1win продовжує повноцінно працювати в зоні UA.

Таким чином, між юридичним рішенням і фактичним блокуванням утворюється розрив: на папері сайти заборонені, але доступ до них не обмежений.

Російський слід

Усі згадані бренди — російського походження. 1win і Parimatch є частиною російської гральної екосистеми, що активно заробляє на українських користувачах. Фактично українські гравці фінансують бізнес, який має коріння в країні-агресорі. Це відбувається у розпал війни, коли санкції та обмеження проти російського капіталу мали б діяти жорсткіше, ніж будь-коли. Є також серйозна небезпека, що російські онлайн-казино передають дані українських користувачів спецслужбам РФ: СБУ вже неодноразово фіксувала випадки, коли громадяни, загнані у борги через азартні ігри, ставали мішенню для вербування ФСБ.

Хто відповідає за реальне блокування

У поясненнях на сайті PlayCity вказано: «Якщо вам доступний цей сайт, це означає, що ваш інтернет-провайдер його не заблокував. Повідомте нас про це».

Тобто агентство формально виконує роль «арбітра», вносячи домени до чорного списку, але технічна реалізація покладається на інтернет-провайдерів. На практиці це призводить до того, що ресурси можуть залишатися відкритими місяцями, навіть після офіційних рішень.

Імітація замість боротьби

Запуск системи PlayCity позиціонується як крок до «очищення ринку» та «ліквідації тіньового сегменту». Проте на практиці вона радше виконує функцію вітрини: створює публічну базу нелегальних казино; демонструє користувачам, що агентство реагує на порушення; перекладає відповідальність за фактичне блокування на провайдерів.

Такий підхід дозволяє PlayCity звітувати про результати, не забезпечуючи реальної недоступності сайтів.

Міжнародний контекст

Українська модель різниться від практики деяких сусідніх країн. Наприклад, у Польщі доступ до «чорного списку» інтегрований безпосередньо з провайдерами, а у Франції регулятор співпрацює з платіжними системами для обмеження транзакцій із забороненими сайтами. В Україні ж відсутня централізована технічна інфраструктура, яка б дозволила виконувати блокування оперативно.

Війна і російський бізнес в Україні

PlayCity лише кілька місяців виконує функції регулятора, і запуск системи моніторингу став першим масштабним публічним кроком. Проте вже на старті виявилися ключові обмеження: відсутність ефективного механізму блокування, залежність від провайдерів і ризик перетворення боротьби з нелегальним гемблінгом на формальність.

Поки ж російські казино на кшталт 1win чи Parimatch продовжують працювати, а українським користувачам демонструють повідомлення про їхнє «блокування». Це створює не лише правову, а й безпекову дилему: країна, яка воює з Росією, паралельно допускає присутність російського бізнесу в одному з найбільш прибуткових секторів онлайн-економіки.

Чи є це лише технічною неможливістю — чи, радше, небажанням справді закривати ринок від російських казино?