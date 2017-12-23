В Мариуполе переселенцы начали получать жилье, - Тука

Вчера, 22 декабря, в Мариуполе Донецкой области первые переселенцы начали получать жилье. Об этом заявил журналистам заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в ходе Всеукраинского съезда лидеров общественных организаций «Донбасс: дорожная карта 2018 Общий вектор», передает корреспондент УНН.

«Вчера в Мариуполе и еще в одном городе в Донецкой области первые переселенцы начали оформлять нотариальные доверенности и получать жилье. Это самое главное достижение этого года в данном направлении. Это — пилотный проект», — сказал он.

Напомним, координатор ООН в Украине и постоянный представитель ПРООН в Украине Нил Уокер на конференции заявил, что Украина — 9-я в мире по количеству внутренне перемещенных лиц.