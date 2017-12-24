КНДР назвала новые санкции ООН актом войны

Последние санкции ООН против Северной Кореи являются актом войны и равносильно полной экономической блокаде страны. Об этом в воскресенье, 24 декабря, заявило МИД КНДР, сообщает Reuters со ссылкой на официальное северокорейское информагентство KCNA.
«Министерство иностранных дел Северной Кореи в воскресенье заявило, что последние санкции против КНДР является актом войны, что практически означает экономическую блокаду страны», — говорится в сообщении.
При этом Пхеньян пригрозил «наказать тех, кто поддержал этот шаг».
В Северной Корее считают, что США «испугались» ядерной мощи КНДР, поэтому стараются ввести все больше санкций против Пхеньяна.
«Мы воспринимаем такую „санкционную резолюцию“, введенную США и их союзниками как серьезное нарушение суверенитета нашей республики и актом войны, что нарушает мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе», — говорится в заявлении.
В МИД КНДР отметили, что наличие ядерного оружия — это самозащита и инструмент сдерживания, и это не противоречит международному праву.
«Мы продолжим укрепление нашего самозащитного ядерного сдерживания, направленного на принципиальное искоренение ядерных угроз США, шантажа и враждебных шагов путем установления практического баланса сил с США», — отметили в Пхеньяне.
Как сообщал Корреспондент.net, 22 декабря Совбез ООН принял резолюцию, которая вводит новые санкции против Северной Кореи. Документ практически полностью ограничивает возможности КНДР по импорту продуктов нефтепереработки, запрещает закупать у Пхеньяна продовольствие, станки и электрооборудование, и поставлять в страну транспортные суда и промышленное оборудование.
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