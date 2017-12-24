Навального выдвинули в президенты России

Выдвижение Алексея Навального произошло на собрании инициативной группы в московском Серебряном бору, пишет «Медуза».

По оценке издания, на собрании собралось около тысячи человек, включая журналистов. За выдвижение проголосовали 742 человека (по российскому законодательству кандидата-самовыдвиженца должны выдвинуть не менее 500 человек).

Подобные инициативные группы по выдвижению Навального в президенты сегодня собираются во многих городах страны. Так, процедуру выдвижения уже завершили группы во Владивостоке, Новосибирске, Красноярске, Омске, Екатеринбурге и Перми.

Всего запланированы собрания в 20 городах России.

Ранее в российском ЦИК уже предупреждали, что Навальный не будет зарегистрирован в качестве кандидата из-за судимости. Сам политик пытается опротестовать этот запрет.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Накануне процедуру выдвижения уже прошла Ксения Собчак — она пойдет на выборы от партии «Гражданская инициатива».