На Майдан пришли «попить кофе» противники «маршей Саакашвили»

В Киеве на Майдане Независимости несколько сотен человек устроили акцию протеста против «маршей за импичмент», которые до этого организовывал лидер «Рух новых сил» Михаил Саакашвили, сообщает Громадське.

Акцию назвали «Кофе на Крещатике».

«Мы пришли, чтобы выразили протест против этих маршей, которые Саакашвили проводит каждую неделю. Уже надоело. У нас мирная акция, просто пьем кофе», — рассказал участник акции Сергей.

«Суть акции — собраться с друзьями, кофе выпить. Вот вся суть этой акции», — заявил корреспонденту УНИАН участник митинга и советник президента Украины Юрий Бирюков.

На митинге собрались около 300 человек. Среди них присутствовали также люди в военной форме. Некоторые участники собрания угощают людей продукцией марки «Рошен».