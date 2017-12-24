На Майдан пришли «попить кофе» противники «маршей Саакашвили»

В Киеве на Майдане Независимости несколько сотен человек устроили акцию протеста против «маршей за импичмент», которые до этого организовывал лидер «Рух новых сил» Михаил Саакашвили, сообщает Громадське.
Акцию назвали «Кофе на Крещатике».
«Мы пришли, чтобы выразили протест против этих маршей, которые Саакашвили проводит каждую неделю. Уже надоело. У нас мирная акция, просто пьем кофе», — рассказал участник акции Сергей.
«Суть акции — собраться с друзьями, кофе выпить. Вот вся суть этой акции», — заявил корреспонденту УНИАН участник митинга и советник президента Украины Юрий Бирюков.
На митинге собрались около 300 человек. Среди них присутствовали также люди в военной форме. Некоторые участники собрания угощают людей продукцией марки «Рошен».
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.775,11 0.0978
|2.807,18 0.1192
|100 евро
|3.276,22 0.0983
|3.330,12 0.1017
|10 рублей
|4,36 0.0011
|4,80 0.0017
|Курс, UAH
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
Как всегда не нашлось ни одного реально смелого бойца, все твари в одном месте