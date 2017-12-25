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Трамп намерен одобрить поставку в Украину противотанковых ракет

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Трамп намерен одобрить поставку в Украину противотанковых ракет

Президент США Дональд Трамп собирается одобрить план поставок противотанковых ракет в Украину, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на несколько источников в Госдепартаменте.

По информации источников, речь идет о поставках 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на сумму $47 млн.

Если президент официально даст добро на поставки, план будет представлен Конгрессу на рассмотрение в течение 30 дней и после передан в Госдепартамент, сообщает телеканал.

«Поставки противотанковых ракет, в том числе, возможно, и американской системы Javelin, вероятно, могли бы спровоцировать жесткую реакцию со стороны России — что, в свою очередь, угрожает призывам президента Трампа к более хорошим отношениям с Москвой», — отмечается в сообщении.

В свою очередь пресс-секретарь Совета национальной безопасности Марк Раймонди заявил телеканалу, что США «на данный момент объявлять нечего».

Между тем, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев получит летальное оборонительное оружие из США и что это подтвердил ему в телефонной беседе госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Как и договаривались с президентом Дональдом Трампом, без лишнего шума, спокойно, Украина получит летальное оборонительное оружие из США. Это принципиальное и долгожданное решение американской администрации было подтверждено во время моего вчерашнего разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсоном», — написал он на своей странице в фейсбуке в субботу вечером.

По его мнению, «такой шаг в тандеме с усилением санкций против России — достойный ответ на продолжение оккупации украинской территории, невыполнение Москвой своих обязательств и продолжение накачивания Донбасса тяжелым оружием».

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21 декабря стало известно, что администрация Трампа санкционировала поставки Украине снайперских винтовок M107A1 и сопутствующего оборудования на сумму $41,5 млн.

Дональд Трамп, АТО, Javelin
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