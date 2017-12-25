«Батькивщина» заявила о победе в четырех объединенных громадах

Партия «Батькивщина» заявила, что ее кандидаты станут головами в четырех объединенных территориальных громадах. Об этом сообщает пресс-служба партии.
«Выдвиженцы от „Батькивщины“ одерживают победу на выборах глав ОТГ в Ровенской, Полтавской, Одесской и Черкасской областях», — говорится в сообщении.
Так, отмечается, что в Полтавской области на выборах главы Козельщинской поселковой ОТГ предварительно лидирует Александр Троцкий, в Одесской области в Мологивськой сельской ОТГ — Олег Нимачук, в Черкасской области Буцкой поселковой ОТГ — Сергей Зализняк.
Всего «Батькивщина» выдвинула 998 кандидатов в депутаты и 22 кандидата на голову объединенных громад.
Как известно, 24 декабря в Украине проходили выборы в 51 объединенной территориальной громаде в 17 областях.
По информации партии «Батькивщина», средняя явка избирателей составила 55%.
Партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» утверждает, что ее кандидаты получат больше половины должностей председателей отдельных территориальных громад.
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