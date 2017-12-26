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Украина продлила лицензирование экспорта антрацита на 2018 год

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Украина продлила лицензирование экспорта антрацита на 2018 год

Правительство Украины решило продлить на 2018 год лицензирование экспорта антрацита по согласованию с Минэнергоугля. Соответствующее распоряжение № 1018 от 20 декабря опубликовано в газете «Урядовый курьер», передает Интерфакс-Украина.

В пояснительной записке к документу говорится, что это сделано с целью предупреждения неконтролируемого вывоза стратегически важного вида угля из страны и для обеспечения равновесия в энергетической сфере.

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Речь идет об антраците, подпадающем в товарную подкатегорию 2701 11 00 00 с предельным содержанием легких веществ не более 14%.

Напомним, Кабмин в конце 2016 года исключил природный газ и антрацит из перечня товаров, подлежащих лицензированию при экспорте в 2017 году, тогда как несколько предыдущих лет экспорт газа и антрацита подлежал лицензированию и квотированию.

Однако Совет национальной безопасности и обороны уже 16 февраля поручил правительству неотложно обеспечить временный запрет экспорта из Украины антрацита до преодоления кризиса в энергетике, возникшего в связи с блокадой поставок угля с неконтролируемых территорий на Донбассе. 18 мая Кабмин решил возобновить в 2017 году лицензирование экспорта антрацита.

Согласно данным Госстата, с марта по октябрь 2017 года антрацит из Украины не экспортировался. За январь-февраль экспорт антрацита составил 61,1 тыс. тонн на 3,45 млн долларов — в Италию, Турцию, Польшу и Боснию и Герцеговину.

Импорт антрацита по итогам 10 месяцев составил 2,339 млн тонн на 224,94 млн долларов. Основные поставки осуществлялись из России — 1 млн 882,17 тыс. тонн на 184,24 млн долларов и из ЮАР — 456,34 тыс. тонн на 40,64 млн долларов.

За 2016 год из Украины было экспортировано 178,5 тыс. тонн антрацита на 10,7 млн.

экспорт, антрацит
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Комментарии (1)
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Dima Vaskov
Dima Vaskov 3 часа 15 минут назад

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