Минобороны отчиталось по достижениям в реформе ВСУ

Министерство обороны Украины отчиталось о проделанной работе за 2017 год. Результаты на своей странице в соцсети Facebook опубликовал руководитель ведомства Степан Полторак.

Так, среди достижений реформы в оборонной сфере генерал армии указал усовершенствование системы управления и оборонного планирования, увеличение количества тактических учений на бригадном и батальонном уровнях с использованием более 650 стандартов НАТО в процессе подготовки военных.

Также Полторак напомнил об увеличении денежного обеспечения военнослужащих, переходе более 20 в/ч на новую систему питания, создании оперативного резерва в составе почти 140 тысяч штыков, формировании учебных центров и институтов.