Минприроды РФ одобрило законопроект о проведении аукционов по участкам недр на шельфе Крыма

Правительство РФ одобрило законопроект о выставлении участков недр нераспределенного фонда на шельфе Азовского и Черного морей в районе полуострова Крым на аукционы.

Об этом сообщил глава Минприроды РФ Сергей Донской, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, эти участки будут относиться к участкам недр федерального значения. Разрабатывать их будут только компании с российским участием свыше 50%, а решение об объявлении аукционов и передачи лицензии по итогам тендеров будет принимать правительство.

Напомним, крымчан начнут штрафовать за украинские номера.

Как уточняется, с 1 января 2018 года крымчан, которые не поменяли на своих автомобилях украинские номера на российские, будут штрафовать.