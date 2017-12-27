На Донбассе закончился обмен пленными

Процесс обмена пленными между Украиной и т.н. «ЛДНР» завершился. Украина в итоге передала сепаратистам 75 человек, сообщила руководитель группы по обмену пленными от «ЛНР» Ольга Кобцева, передает РИА Новости.

«Нам отдали 75 человек», — сказала Кобцева.

Вместе с тем, по факту в «ЛНР» вернулись не 75, а 73 человека, заявили в Луганске. Двое отказались ехать уже после обмена.

А среди освобожденных из плена «ЛНР» — ультрас луганской «Зари» Владислав Овчаренко, его друг Артем Ахмеров, солдат-контрактник Валентин Богдан и проукраинский блогер Эдуард Неделяев.