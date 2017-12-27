ГПУ: окончательные цифры обмена пленными — «73 на 233»

Сегодня на Донбассе состоялся обмен пленным по формуле «73 на 233». Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«По информации заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской, окончательные цифры обмена 73/233. Из тех, кого мы забрали с неподконтрольной территории, одна женщина отказалась возвращаться. Она сказала, что имеет проукраинскую позицию, но ее семья в Донецке, поэтому остается», — сообщила Стрижевская.

Всего, по ее словам, в ОРДЛО отказались ехать 26 человек.

Стрижевская подчеркнула, что украинская сторона готова к продолжению работы для освобождения всех украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях Украины и в России.

«Мы готовы ко второй волне освобождения, также крайне важно установить лиц, которые считаются без вести пропавшими в Донбассе», — отметила замгенпрокурора.