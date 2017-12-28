Порошенко подписал необходимые для реформы здравоохранения законы

Президент Украины Петр Порошенко подписал законы, необходимые для старта реформирования системы здравоохранения.
Речь идёт, в частности, о законе о государственных финансовых гарантиях (законопроект № 6327), а также о законе об улучшении оказания медицинской помощи в сельской местности (№ 7117).
«Подписывая законы, я гарантирую право каждого украинца на качественную медицину», — сказал П.Порошенко.
«Я даю старт медицинской реформе. Теперь мяч на поле министерства (Министерства здравоохранения Украины — ИФ.) при пристальном внимании правительства. У меня есть твердая уверенность в том, что 2018-й станет удачным годом для имплементации медицинской реформы, для каждого доктора и для каждого пациента», — сказал президент в ходе визита в Одесскую область в четверг.
Как сообщалось, Верховная Рада 5 декабря 2017 приняла во втором чтении внесенный президентом Украины законопроект о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (законопроект № 7117). По информации Министерства здравоохранения, принятый закон обеспечит выделение около 5 млрд грн на усиление медицинской инфраструктуры в сельской местности в течение двух лет. Закон предусматривает обеспечение в сельской местности медиков служебным жильем и транспортом, создание возможностей для получения образования и повышения квалификации и определяет приоритетом развитие телекоммуникационной инфраструктуры для функционирования электронной системы здравоохранения и внедрения телемедицины, ранее анонсированной президентом.
Ранее, 19 октября 2017 года Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№ 6327), который дает старт медицинской реформе, в частности, изменениям в системе финансирования медицинских услуг.
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