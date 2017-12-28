С января учителям существенно повысят зарплаты

В 2018 году учителям повысят зарплаты сразу на 25%. Об этом на пресс-конференции 27 декабря заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметила Гриневич, сводный бюджет образования в 2018 году составляет 221,9 млрд грн, при этом благодаря увеличению зарплат учителям объем образовательной субвенции вырос на 11,2 млрд и составил 61,7 млрд грн.

«В бюджете на 2018 год мы продолжаем увеличивать инвестиции в образование, в частности, доля ВВП на образование увеличилась до 6,7%. Сводный бюджет образования вырос на 53,3 млрд грн», — отметила Гриневич.

Министр рассказала, что на старт реформы в бюджете 2018 заложено почти 1 млрд грн на обеспечение учащихся начальных классов учебными средствами и мобильной мебелью, 163 млн 818 тыс. — на приобретение техники для начальной школы, 386,5 млн — на повышение квалификации учителей, 272 млн 382 тыс. — на учебники для 1-го класса. Также 48 млн 349,5 тыс. предусмотрено на закупку учебно-методической литературы для начальных классов.

«Эти инвестиции мы делаем на основе софинансирования с местными органами власти — часть средств дает государство, другую часть — местные органы. Почти 1 млрд государство дает на обеспечение учебными средствами и мобильной мебелью, так как для реализации новых методик нужна новое образовательная среда, и мы должны ее обеспечить», — отметила Гриневич.

Подводя итоги 2017 года, она подчеркнула тенденцию увеличения финансирования образования.

«2017-й стал годом роста для финансирования образования. Увеличение инвестиций позволило нам подготовиться к изменениям, которые ожидают в 2018 году, поднять социальный статус учителей, поддержать профессиональное образование, которое вследствие недостаточно продуманных решений в 2016 году бросили на финансирование областей и городов областного значения», — сказала Гриневич.