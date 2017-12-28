В Украине появится МТБ Банк

Марфин Банк планирует переименоваться в МТБ Банк. Об этом говорится в объявлении банка, передают Українські Новини.

Данный вопрос акционеры банка рассмотрят на общем собрании 28 декабря.

Согласно обнародованному объявлению, Марфин Банк планирует сменить название на МТБ Банк.

В ноябре банк объяснял необходимость переименования условиями договора о купле-продаже финансового учреждения, заключенного между новыми собственниками и правительством Республики Кипр.

Напомним, 14 июня 2017 года состоялась продажа контрольного пакета акций Марфин Банк, принадлежавшего Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Кипр), конечным бенефициаром которого является Республика Кипр в лице министра финансов.

Новым собственником стала компания Saggarko Limited, а конечными бенефициарами Марфин Банка в результате сделки стали граждане Украины Михаил Партикевич и Игорь Згуров.

Згуров занимает должность советника исполнительного директора по экономическим вопросам ПАО «Одессагаз».

По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов банк занимал 30-е место (3,5 млрд гривен) среди 88 действующих банков.