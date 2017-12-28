Порошенко назвал условия для возобновления закупок российского газа

Украина готова возобновить закупки природного газа у России при условии его дешевизны и прозрачности заключения соответствующих договоров. Об этом президент Петр Порошенко заявил в ходе рабочей поездки в Одесскую область, передает Интерфакс-Украина.
«Что произошло в течение последних двух лет? Мы энергетически независимы. Они (Россия — ред.) стучат: может возьмете наш газ? Нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый и честный, не коррупционный, — пожалуйста», — сказал Порошенко.
По словам главы государства, при соблюдении упомянутых условий власти Украины готовы пойти на такой шаг «для того, чтобы снизить тарифы для наших людей».
Поясняя наличие среди требований украинской стороны отсутствия коррупционной составляющей в возможном контракте на поставки «голубого топлива» из РФ, президент отметил, что «20 лет Украина была на „иголке“ коррупции и зависимости от российского газа».
И только решительными действиями, том числе в международных судах, Украине удалось обеспечить энергетическую независимость и справедливые цены на газ. В этом ключе президент напомнил, что «Нафтогаз Украины» недавно выиграл тяжбу с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3041997
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