В Украине повысят тарифы на холодную воду в 2018 году

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, повысила тарифы на водоснабжение и водоотведения на 2018 год для ряда водоканалов Украины. Соответствующие решения были приняты НКРЭКУ на очередном заседании комиссии.
Комиссия утвердила новые тарифы на водоснабжение, в частности: «Харьковводоканал» — на уровне 8,38 грн/кубометр (рост на 16,71%), на водоотведение — 4,36 грн/кубометр (рост на 9,55%); «Днепроводоканал» — тариф на водоснабжение на уровне 6,47 грн/кубометр (рост на 4,69%) и водоотведение — 4,25 грн/кубометр (рост на 0,47%); «Львовводоканал» — тариф на водоснабжение на уровне 7,09 грн/кубометр (рост на 10,61%) и водоотведение — 3,62 грн/кубометр (рост на 5,85%).
Согласно решению, тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотведения в 2018 году изменены для 60 лицензиатов комиссии.
Отмечается, что на изменение тарифов повлияли изменение расходов на оплату труда, стоимость электрической энергии, ставки налогов, стоимость реагентов, курс валют для лицензиатов, которые имеют займы международных финансовых организаций, и другие факторы.
В конце января 2017 года НКРЭКУ в связи с увеличением стоимости электроэнергии для предприятий повысила тарифы на водоснабжение и водоотвод для ряда водоканалов Украины на 3-70%. Тарифы были изменены для 54 лицензиатов комиссии.
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