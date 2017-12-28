США готовы возобновить выдачу виз гражданам Турции

Посольство США в Турции анонсировало возобновление выдачи американских виз гражданам этой страны. Об этом сообщается на сайте миссии.

«Государственный департамент США уверен, что ситуация в области безопасности была настолько улучшена, что позволило бы в полной мере восстановить визовые услуги в Турции», — говорится в сообщении.

Вместе с тем в заявлении миссии США в Турции отмечается, что они обеспокоены открытием дел против граждан США, которые были арестованы в условиях чрезвычайного положения. Американские должностные лица будут продолжать сотрудничать с их турецкими коллегами, чтобы найти удовлетворительное решение этих дел.

Напряженность в американо-турецких отношениях возникла после задержания сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза по подозрению в связях с течением Фетхуллаха Гюлена. Американская сторона назвала обвинения безосновательными.

Вслед за задержанием Топуза США приняли решение о приостановке выдачи виз гражданам Турции. Анкара приняла аналогичное решение в отношении граждан США. Этот вопрос обсуждался на уровне глав МИД Турции и госсекретаря США.