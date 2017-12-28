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Суд отменил арест счетов собственника сети «Эльдорадо» по делу банка «Михайловский»

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Суд отменил арест счетов собственника сети «Эльдорадо» по делу банка «Михайловский»

Печерский районный суд Киева принял решение об отмене ареста банковских счетов компаний «Алекса Групп», «Фирма Техно-Сервис-1ООО» и собственника сети магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо» компании «Диеса».
Соответствующее решение Печерский районный суд принял 20 декабря, передает Интерфакс-Украина.

«Денежные средства (...) не признаны вещественными доказательствами, отсутствуют доказательства, что указанные денежные средства получены незаконным путем», — сказано в решении.

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По данным Единого реестра судебных решений, счета компаний «Диеса», «Алекса Групп», «Фирма Техно-Сервис-1» и пяти других компаний были арестованы решением суда от 16 ноября 2017 года в уголовном производстве против экс-главы банка «Михайловский» по делу о растрате имущества финучреждения в 2014-2016 годах.

Как объясняется в решении суда, накануне банкротства экс-глава банка «Михайловский» с другими участниками сговора заключили сделки по выдаче кредитов на общую сумму 496,7 млн грн, нарушив законодательство, после чего заемщики направили полученные деньги другим компаниям, в частности, ООО «Диеса».

Эти деньги, по мнению прокуратуры, были украдены у банка «Михайловский» вследствие преступных схем экс-главы учреждения и других участников сговора, говорится в решении суда.

Согласно данным Госреестра, собственником ООО «Диеса» является ООО «Потнеф Энтерпрайзис Лимитед» (Кипр). Конечным бенефициаром указан киприот Александроу Папа Кристалла. Уставный капитал предприятия составляет 70 тыс. грн.

Первый магазин «Эльдорадо» в Украине был открыт в 1999 году в Киеве, в 2016 году компания начала возобновление форматов магазинов. Товарооборот сети в 2016 году вырос на 30% по сравнению с 2015 годом. Согласно данным веб-сайта «Эльдорадо», сеть насчитывает более 130 магазин в 60 городах Украины.

ООО «Алекса Групп» занимается торговлей товаров широкого спектра. Его собственниками являются Юрий Мишков (91%) и Геннадий Ярош (9%). Уставный капитал ООО составляет 5 тыс. грн.

ООО «Фирма Техно-Сервис-1» (с.Петропавловская Борщаговка, Киевская обл.) занимается розничной торговлей по почте и через Интернет. Основателем предприятия является ООО «Технополис 11», конечным бенефициаром — Алена Тимошенко. Уставный капитал компании составляет 900 грн.

суд, банк Михайловский
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