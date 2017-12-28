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Исполнительная служба арестовала счета «Приватбанка» на 1,1 миллиарда по иску Суркисов

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Исполнительная служба арестовала счета «Приватбанка» на 1,1 миллиарда по иску Суркисов

Государственная исполнительная служба арестовала счета ПАО «Приватбанк» в рамках принудительного исполнения производств по взысканию средств на сумму около 1,1 млрд грн в пользу семьи Суркисов. Об этом свидетельствуют материалы Окружного админсуда Киева, передает Finbalance.

В частности, суд 18 декабря открыл производство по иску «Приватбанка» к отделу принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины.

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Как третьи лица в деле фигурируют пять физлиц. Подготовительное заседание суда в этом производстве назначено на 28 декабря.

В своем иске «Приватбанк» просит суд признать противоправными действия госисполнителя о вынесении нескольких постановлений от 29 ноября 2017 о наложении ареста на имущество должника: № 55150181; № 55150147; № 55150123; № 55150196; № 55150164.

Согласно реестру исполнительных производств Минюста, речь идет о производствах Игоря Суркиса, Светланы Суркис, Полины Ковалик, Марины Суркис и Рахмиля Суркиса в отношении «Приватбанка».

Кроме того, «Приватбанк» просит суд снять арест с ряда счетов в Национальном банке Украины, «Укрэксимбанке», «Райффайзен банке Аваль», «Укрсоцбанке», «Ситибанке», «Банке «Пивденный», «Акцент-Банке», «Марфин Банке», «Коммерческом инвестиционном банке», «Асвио Банке» и ПАО «Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках».

Как отмечается в постановлении суда, арест был наложен постановлениями главного государственного исполнителя Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции 29 ноября в пределах вышеуказанных исполнительных производств.

Одновременно с исковым заявлением «Приватбанк» подавал ходатайство об обеспечении иска путем запрета государственным исполнителям совершать какие — либо исполнительные действия в отношении должника по указанным исполнительным производствам в рамках принудительного исполнения исполнительных листов Киевского апелляционного административного суда от 7 ноября.

В обоснование заявленного ходатайства истец ссылался на наличие «опасности причинения вреда правам, свободам и интересам банка до принятия решения по данному административному делу, а также на наличие очевидной противоправности обжалуемых действий и решений органа государственной исполнительной службы».

Однако 18 декабря суд отказался удовлетворить ходатайство «Приватбанка» об обеспечении иска.

суд, Игорь Суркис, Приватбанк
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