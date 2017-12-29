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В Киеве оборонный завод продают под застройку

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В Киеве оборонный завод продают под застройку

Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) выставило на продажу в системе электронных торгов СЕТАМ корпус № 4 завода Арсенал. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Так, на продажу выставили корпус № 4 завода и 1,4 га земли по ул. Московская, 8 в Печерском районе Киева. По информации СЕТАМ, площадь здания составляет 37,9 тыс. кв. м.

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«Здание и участок, расположенные в историческом центре столицы, имеют огромную перспективу коммерческой застройки», — сказал генеральный директор СЕТАМ Виктор Вишнев.

Отмечается, что торги состоятся 29 января 2018 года. Стартовая цена лота составит 561 млн грн, минимальный шаг аукциона — 0,5% начальной цены, гарантийный взнос — 56,1 млн грн.

Согласно данным Госреестра, собственником завода Арсенал является ГКАУ. Сейчас основным видом деятельности предприятия является производство деревянной тары.

Уставный капитал завода Арсенал составляет 137,7 млн гривен.

Виктор Вишнев, ГКАУ, завод Арсенал
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