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«Укргазвыдобування» объявило тендер на бурение еще 42 скважин

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«Укргазвыдобування» объявило тендер на бурение еще 42 скважин

ПАО «Укргазвыдобування» (УГВ) объявило тендер на бурение еще 42 скважин общей ожидаемой стоимостью 6 млрд 272,183 млн грн (здесь и далее — с НДС).

Согласно обнародованному в пятницу сообщению в ProZorro, тендер разбит на семь лотов по шесть скважин в каждом.

УГВ по первому лоту готов платить за бурение до 528,234 млн грн (ориентировочная длительность сооружения шести скважин — 441 сутки), по второму — 955,251 млн грн (734 суток), по третьему — 932,626 млн грн (714 суток), по четвертому — 865,884 млн грн (655 суток), по пятому — 991,45 млн грн (766 суток), по шестому — 1 млрд 23,125 млн грн (794 суток), по седьмому — 975,613 млн грн (752 суток).

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Тендерные предложения принимаются с 18 января по 8 февраля 2018 года.

Как сообщалось, «Укргазвыдобування» в конце октября 2016 года объявило тендер по привлечению внешних подрядчиков на бурение 90 скважин (15 лотов) в Харьковской и Полтавской областях суммарной ожидаемой стоимостью до 13,035 млрд грн (с НДС).

Контракты уже подписаны с ООО «Спецмехсервис» (лот № 1 — 29 мая), Crosco (лоты № 8, № 10, № 2 — 7 июня, 12 июля и 22 декабря) и Xinjiang Beiken (лоты № 4,5,7,12 — 5 сентября). На рассмотрении предложений по-прежнему находятся лоты № 3,6,9,14. Еще три лота (№ 11, № 13 и № 15) отменены, поскольку УГВ отклонило все предложения участвовавших в торгах компаний.

По словам главы УГВ Олега Прохоренко, тендер для каждого из привлекаемых буровых станков проводится по формуле 2+2+2, «то есть для каждого станка — заказ на две скважины с последующей опцией продления еще 2+2, если нас устроит качество и срок первых двух. Это фактически программа работ на шесть скважин на три года».

УГВ намерено нарастить добычу газа с 14,5 млрд куб. м в 2015 и 2016 гг. до 15,2 млрд куб. м — в 2017 году, 16,5 млрд куб. м — в 2018 году, 18,3 млрд куб. м — в 2019 году, 20,1 млрд куб. м — в 2020-м.

УГВ в 2018 году планирует увеличить бурение в 1,9 раза (на 227 тыс. м) по сравнению с ожидаемым объемом в текущем году — до 484 тыс. м

«Укргазвыдобування», 100% акций которого принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа.

скважины, бурение, Укргазвыдобування
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