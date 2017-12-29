В «Борисполе» могут снести два терминала

Терминалы B и F в аэропорту «Борисполь» в будущем планируется снести для расширения действующего терминала D в рамках хабовой модель развития аэропорта.

Об этом заявил коммерческий директор аэропорта «Борисполь» Георгий Зубко в своем блоге на сайте Центра транспортных стратегий.

«Если говорить о намеченном пути развития аэропорта Борисполь в ближайшие годы, то подобной масштабной перестройки инфраструктурного объекта в Украине пока еще не было. Старые терминалы B и F будут снесены, так как устаревшие конструкции и неправильное планирование данных комплексов нельзя модернизировать. Вместо них будут построены пять новых терминалов, большой операционный центр, гостиница, паркинги, специальные галереи для прохода транзитных пассажиров», — отметил Зубко в своей колонке.

По его словам, галерея терминала D будет постепенно расширяться в сторону терминала В, что позволит увеличить количество гейтов.

«На ближайшие пять лет строительная смета проекта составляет не менее 10 млрд грн. В первую очередь, от терминала D в сторону терминала B будет достроена галерея, которая позволит увеличить количество гейтов на 6 единиц, расширена зона обработки и сортировки багажа, расширен перрон перед терминалом D, а максимальный пассажиропоток возрастет до 15 млн пассажиров в год», — написал коммерческий директор аэропорта Борисполь.