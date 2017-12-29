В Херсонской области установят 16 ветрогенераторов

В Херсонской области установят 16 ветроэлектрических установок мощностью 170 МВт и высотой около 150 м. Об этом сообщает Kherson.life.

Под строительство Новодмитриевскому сельсовету уже выделили 10 га земли.

Разработкой и реализацией проекта занимается компания Виндкрафт Украина. На территории уже занимаются подготовкой к реализации проекта. Под будущие ветрогенераторы оборудовали линию электропередач, которая подаст электроэнергию в общую систему на территории соседнего Новотроицкого района.

Ранее сообщалось, что Компания ДТЭК ВИЭ бизнесмена Рината Ахметова 1 августа ввела в эксплуатацию Трифановскую солнечную электростанцию мощностью 10 МВт в Херсонской области.