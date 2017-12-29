США заключили договор о поставке ракет 10 странам

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки подписали контракт с компанией Raytheon Missile Co. на производство ракет AMRAAM в 10 стран мира. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Сообщается, что производство усовершенствованных ракет средней дальности класса «воздух-воздух» будет осуществляться в американском штате Аризоне.

Кроме того, помимо ракет, компания займется изготовлением запчастей и телеметрического оборудования. Контракт на 634,2 млн долларов должен быть выполнен до 31 января 2020 года. Так, согласно информации Министерства обороны США, ракеты будут поставляться в Южную Корею, Марокко, Индонезию, Румынию, Испанию, Турцию, Бахрейн, Катар, а также Польшу и Японию.

Напомним, 23 декабря Соединенные Штаты Америки приняли решение поставить Украине «продвинутые оборонительные средства» в рамках усилий Вашингтона по укреплению обороноспособности страны.



