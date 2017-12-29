НАПК внесло предписание председателю Укргосархива

НАПК внесло предписание председателю Государственной архивной службы Украины Татьяне Барановой.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в Facebook.

Сообщается, что предписание внесено на основании результатов проверки, которая выявила нарушения требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

«Установлены следующие нарушения требований Закона Украины „О предупреждении коррупции“: не сообщено Национальное агентство о случаях непредставления или несвоевременного представления деклараций субъектами декларирования; не проведена специальная проверка в отношении лица, претендующего на занятие соответствующей должности, справка о результатах специальной проверки составлена без получения информации от всех органов», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что НАПК провела плановую проверку с 1 по 30 ноября текущего года.