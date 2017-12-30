Дуда одобрил строительство забора на границе с Украиной

Президент Польша Анджей Дуда подписал закон о борьбе против африканской чумы свиней, который предусматривает, в частности, строительство забора на границе с Беларусью и Украиной, сообщает Укринформ.

Длина забора составит более 1 тыс км. Это будет ограждение, подобное ограждениям вдоль автодорог и будет построено непосредственно возле границы.

Закон также предусматривает внесение изменений в некоторые другие законы, в частности — об охоте. Речь идет о предоставлении разрешений на отстрел кабанов на территориях под охраной.

В сентябре этого года о планах построить забор сообщил министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель. Строительство обойдется Варшаве в 30 млн евро.