Хорватия не намерена отдавать Словении часть Пиранского залива

Хорватия не согласна выполнять решение Международного арбитражного суда в Гааге о передачи Словении части Пиранского залива. Конечный срок выполнения этого решения истек 29 декабря 2017 года, передает DW.
Отмечено, что арбитраж пришел раньше к выводу, что 80% Пиранского залива должны принадлежать Словении, однако Хорватия не согласна выполнять это решение. 30 декабря хорватские полицейские катера сопровождали лодки хорватских рыбаков, чтобы в случае необходимости оказать сопротивление словенским полицейским, которые могут задержать рыбаков за пребывание в водах Словении.
В то же время словенская полиция лишь наблюдала за ситуацией и не вмешивалась, хотя, начиная с 30 декабря, полиция Словении имеет право штрафовать рыбаков, которые заходят в словенские воды.
Правительство Словении заявляло, что будет воплощать решения арбитража и ради этого внесло ряд поправок в свое законодательство.
«Страна, которая не знает, где ее границы, не может быть частью Шенгена», — заявил министр иностранных дел Словении Карл Ержавец неделей ранее.
Напомним, Международный арбитражный суд в Гааге 29 июня объявил свое решение по длительному территориальному спору между бывшими югославскими республиками Хорватией и Словенией.
Еще тогда Хорватия заявила, что отказывается выполнять решение арбитража, поскольку считает, что Пиранский залив на побережье Адриатического моря должен быть поделен между двумя странами поровну.
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