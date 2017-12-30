Количество искателей убежища в ЕС сократилось вдвое

Страны Европейского Союза с января по сентябрь 2017 получили 479 650 первых заявлений на убежище, что на 50 процентов меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные газет немецкой медиагруппы Funke.
За все 2016 год в ЕС заявления на убежище подали 1,2 миллиона человек. В 2015 году — 1,25 миллиона.
Согласно цитируемой статистике Евростата, ЕС во второй половине 2016 удовлетворил 62 процента заявлений на получение убежища. В первой половине 2017 этот показатель составлял 48 процентов. В третьем квартале 2017 он снизился еще больше — до 43 процентов.
По данным министерства внутренних дел Германии, которая является одной из главных стран, в которых направляются беженцы, в ноябре 2017 в ФРГ было подано 207 157 заявлений на получение убежища. Это на 71 процент меньше, чем за аналогичный период 2016 года, когда искатели убежища подали 723 027 заявлений.
В Германии, по данным федеральной полиции, также примерно вдвое сократилось количество прибывших мигрантов, которые нелегально пересекли границу.
Если за весь 2016 год оно составляло 111 000 человек, то за первые 10 месяцев 2017 — менее 46 000 человек.
Напомним, по предварительным данным немецкого Министерства внутренних дел, в ФРГ в этом году прибудет не более, чем 200 000 мигрантов. Этот показатель почти в пять раз меньше за данные 2015 года, который обозначился пиком кризиса беженцев.
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