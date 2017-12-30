Войти
Порошенко назначил стипендии 13 медикам
решения
Порошенко назначил стипендии 13 медикам
Рева назвал среднюю зарплату в 2017 году
доходы
Рева назвал среднюю зарплату в 2017 году

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

сигналы
RSS

Количество искателей убежища в ЕС сократилось вдвое

489
Количество искателей убежища в ЕС сократилось вдвое

Страны Европейского Союза с января по сентябрь 2017 получили 479 650 первых заявлений на убежище, что на 50 процентов меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Читайте также: В Германии подсчитали официальных беженцев

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные газет немецкой медиагруппы Funke.

За все 2016 год в ЕС заявления на убежище подали 1,2 миллиона человек. В 2015 году — 1,25 миллиона.

Согласно цитируемой статистике Евростата, ЕС во второй половине 2016 удовлетворил 62 процента заявлений на получение убежища. В первой половине 2017 этот показатель составлял 48 процентов. В третьем квартале 2017 он снизился еще больше — до 43 процентов.

По данным министерства внутренних дел Германии, которая является одной из главных стран, в которых направляются беженцы, в ноябре 2017 в ФРГ было подано 207 157 заявлений на получение убежища. Это на 71 процент меньше, чем за аналогичный период 2016 года, когда искатели убежища подали 723 027 заявлений.

В Германии, по данным федеральной полиции, также примерно вдвое сократилось количество прибывших мигрантов, которые нелегально пересекли границу.

Если за весь 2016 год оно составляло 111 000 человек, то за первые 10 месяцев 2017 — менее 46 000 человек.

Читайте также: Трое россиян попросили убежища в Украине из-за преследования в РФ

Напомним, по предварительным данным немецкого Министерства внутренних дел, в ФРГ в этом году прибудет не более, чем 200 000 мигрантов. Этот показатель почти в пять раз меньше за данные 2015 года, который обозначился пиком кризиса беженцев.

ЕС, мигранты, миграции, беженцы
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 30 декабря 2017
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.776,44 0.0237 2.818,03 0.1006
100 евро 3.291,74 0.0723 3.364,45 0.1942
10 рублей 4,37 -0.0012 4,87 0.0019
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Курс гривны: Каким он будет в 2018 году

После того как банковский кризис отошел на задний план, а инфляция, хотя и оставалась высокой, но была терпимой, наибольшим интересом граждан в экономике пользуется вопрос о будущем курсе гривны к основным мировым валютам. Любое ослабление гривны сейчас заставляет продавцов закладывать в импорт курс под 30 грн. за доллар, а граждан немного нервничать и толкает покупать валюту впрок. Однако не все так плохо как может показаться на первый взгляд.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Самые влиятельные украинцы… на что они влияют?

Опубликованный журналом ФОКУС традиционный рейтинг ТОП-100 самых влиятельных украинцев весьма удобен тем, что позволяет соотнести «формальную» (благодаря высокой должности) и «неформальную» (благодаря высокому статусу) влиятельность украинских лидеров. Несомненно, учет обеих составляющих является непростым делом, во многом зависящим от составителей.
Александр Колтунов
Александр Колтунов
управляющий партнёр DIGITAL FINGER (Беларусь-Украина)

Digital Republic of Belarus

В Беларуси началась цифровая революция. Сегодня, 22 декабря 2017 года президент Беларуси А.Г.Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики», который получил неформальное название «декрет о ПВТ 2.0». Кто не знает, то в Беларуси уже 12 лет существует и развивается аналог «силиконовой долины» - Парк Высоких Технологий. Отметим важный момент, что с одной стороны, этим декретом Беларусь взяла у мира институты иностранного права, с другой стороны, благодаря этому решению Беларусь стала первой в мире страной, внедрившей в правовое поле смарт-контракт (Функции автоматического выполнения условий договора берет на себя компьютерная программа).
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016