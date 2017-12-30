В Белоруссии создали собственную криптовалюту

Создатели первой белорусской криптовалюты — талера — в январе планируют вывести ее на международные биржи, сообщает белорусский «Интерфакс».

«В январе мы выйдем на первые международные биржи», — сообщил один из создателей талера Сергей Лавриненко.

Кроме того, листинг талера планируется и на белорусских биржах, которые вскоре появятся с реализацией декрета N8 «О развитии цифровой экономики», отметил он.

«Более того, мы с нашей командой сами принимаем участие в создании одной из серьезных бирж», — отметил Лавриненко.

По информации другого создателя талера, Дениса Лавникевича, общая капитализация уже намайненых талеров на данный момент превысила 1 млн долларов.

«За последние несколько недель курс талера вырос со считанных центов до доллара где-то. И дальше он будет только дорожать, это необратимый процесс», — считает он.

В то же время, как подчеркнули создатели белоруской криптовалюты, данный проект не коммерческий.

По словам Лавникевича, главная цель заключалась в том, чтобы «дать стране финансовый инструмент, который позволит ей оставаться в русле современных тенденций», создать сообщество энтузиастов, а также проверить и подтвердить собственные компетенции в сфере блокчейна.

Кроме того, они хотели «создать некий экономический инструмент, который может быть задействован в различных бизнесах», например, в разных программах лояльности.

Напомним, в Белоруссии легализовали майнинг и операции с криптовалютами.