В Белоруссии создали собственную криптовалюту

Создатели первой белорусской криптовалюты — талера — в январе планируют вывести ее на международные биржи, сообщает белорусский «Интерфакс».
«В январе мы выйдем на первые международные биржи», — сообщил один из создателей талера Сергей Лавриненко.
Кроме того, листинг талера планируется и на белорусских биржах, которые вскоре появятся с реализацией декрета N8 «О развитии цифровой экономики», отметил он.
«Более того, мы с нашей командой сами принимаем участие в создании одной из серьезных бирж», — отметил Лавриненко.
По информации другого создателя талера, Дениса Лавникевича, общая капитализация уже намайненых талеров на данный момент превысила 1 млн долларов.
«За последние несколько недель курс талера вырос со считанных центов до доллара где-то. И дальше он будет только дорожать, это необратимый процесс», — считает он.
В то же время, как подчеркнули создатели белоруской криптовалюты, данный проект не коммерческий.
По словам Лавникевича, главная цель заключалась в том, чтобы «дать стране финансовый инструмент, который позволит ей оставаться в русле современных тенденций», создать сообщество энтузиастов, а также проверить и подтвердить собственные компетенции в сфере блокчейна.
Кроме того, они хотели «создать некий экономический инструмент, который может быть задействован в различных бизнесах», например, в разных программах лояльности.
Напомним, в Белоруссии легализовали майнинг и операции с криптовалютами.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.776,44 0.0237
|2.818,03 0.1006
|100 евро
|3.291,74 0.0723
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