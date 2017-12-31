В Иране из-за протестов заблокирован доступ к Telegram и Instagram

Иранские власти временно заблокировали доступ к социальной сети Instagram и мессенджеру Telegram на фоне антиправительственных протестов. Об этом 31 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранский государственный телеканал IRIB.

По его данным, «на самом высоком уровне было принято решение ограничить доступ к Telegram и Instagram. По мнению властей, указал телеканал, это позволит «поддержать порядок» в республике.

Блокировку Telegram подтвердил его основатель Павел Дуров. Как он написал в своем Twitter, такая мера со стороны иранских властей последовала после отказа администрации мессенджера закрыть ряд Telegram-каналов, которые участники протестов использовали для обмена информацией.

Акции протеста начались 28 декабря во втором по численности городе страны Мешхеде. Участники манифестации вышли на улицы, протестуя против роста цен. Протесты впоследствии продолжились и охватили и другие населенные пункты.

Ранее заместитель губернатора иранской провинции Лурестан Хабиболла Ходжастепур сообщил, что 30 декабря во время несанкционированной антиправительственной демонстрации в городе Доруд погибли два человека. По его словам, стражи порядка к гибели протестующих не причастны.

Председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Камаль Дехкан Фирузабади ранее заявил, что законодательный орган в связи с охватившими страну акциями протеста соберется 1 января на экстренное заседание.