Парламент Ирана обсудил возможность запрета Telegram в связи с протестами

Иранские парламентарии на закрытом заседании рассмотрели вопрос об антиправительственных выступлениях, прошедших в стране, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на парламентский сайт.

В ходе заседания был поднят вопрос о важности контроля над интернетом, включая возможность введения запрета на месседжер Telegram, который, по мнению некоторых чиновников, активно использовался для нагнетания напряженности и подстрекательства к беспорядкам.

Тем не менее, представитель парламента Бероуз Немати написал в своем инстаграме: «Парламент не выступает за то, чтобы фильтровать переписку в Telegram, но мессенджер должен принять на себя обязательства, что он не будет использоваться в качестве инструмента врагами иранского народа».

Ранее создатель Telegram Павел Дуров уже сообщал, что власти Ирана заблокировали доступ к мессенджеру на территории страны.